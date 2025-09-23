¿Qué pasará con la causa contra Rodrigo Chaves? Fiscalía reacciona a decisión de los diputados de mantener inmunidad del presidente

La Fiscalía General de la República, reaccionó la noche de este lunes a la decisión de los diputados de mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tras una votación histórica en la que faltaron 4 votos para lograr la mayoría calificada necesaria para levantar el fuero.

“La Fiscalía General de la República respeta la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en cuanto a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República. Según la Constitución Política, corresponde únicamente a los señores diputados autorizar o denegar ese trámite. Mientras el Presidente ostente su cargo, no puede ser sometido a proceso penal sin dicha autorización”, indicaron en un comunicado enviado a los medios.

Carlo Díaz asistió a la Comisión Legislativa que fue nombrada para analizar el desafuero de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio Público, aclaró que sin embargo, esto no significa que la investigación se dará por finalizada,ni que la acción penal se extinguirá, pues la causa penal se mantendrá a la espera que Chaves no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante trámite ordinario.

“La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con objetividad, independencia y respeto al marco legal en esta lucha contra la delincuencia y la corrupción”, concluye el mensaje.

La causa penal en contra del presidente, se sigue por el presunto delito de concusión, que se sanciona con prisión de dos a ocho años para el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, busca obligar o inducir a alguien a que le dé un beneficio patrimonial a otra persona.

La acusación del fiscal general, Carlo Díaz, indica que Chaves presuntamente habría pedido al productor audiovisual Christian Bulgarelli entregar $32.000 al entonces asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.

34 diputados votaron a favor de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves este lunes, pero no fue suficiente. (JOHN DURAN/John Durán)

Los fondos habrían tenido como finalidad que Choreco pudiera pagar el enganche para la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión. Esa solicitud, se habría realizado a cambio de adjudicarle un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.