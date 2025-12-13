Política

¿Qué nos dice el envejecimiento del padrón de la forma como se votará este 2026?

Especialistas en Demografía, Ciencias Políticas y Sociología hablan de cómo lo vivido por cada grupo de edad influye al tomar decisiones

Por Irene Rodríguez
convención interna del partido Frente Amplio
Las diferentes generaciones que conforman el padrón electoral del 2026 han tenido experiencias diferentes que los llevan a ver la vida de forma distinta. Esto también podría incidir en su comportamiento electoral. Foto: (JONATHAN JIMENEZ FLORES/Jjiménez)







