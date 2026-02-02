Política

Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicita a Laura Fernández por ganar las elecciones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que felicitó vía telefónica a Laura Fernández.

Por AFP
Nayib Bukele ha negado reiteradamente haber negociado con las pandillas de El Salvador, pero se acumulan las pruebas que bombardean su endeble discurso. The New York Times revela nueva información.
Nayib Bukele felicitó a Laura Fernández. (AFP/AFP)







AFP

