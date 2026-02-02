Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicita a Laura Fernández por ganar las elecciones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este domingo a la candidata derechista Laura Fernández, quien encabeza las elecciones de Costa Rica con su promesa de mano dura para enfrentar la violencia del narcotráfico.

La oficialista Fernández, con un 53% de los votos en un tercio de las mesas escrutadas, promete concluir una cárcel similar a la megaprisión de pandilleros de Bukele e instaurar estados de excepción en zonas conflictivas.

Organizaciones de derechos humanos han criticado las políticas de Bukele al señalar abusos de derechos humanos en su estado de excepción de casi dos años.

“Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, dijo el presidente salvadoreño en su cuenta de X.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estuvo el pasado 14 de enero en Costa Rica donde visitó al complejo penitenciario La Reforma, donde el gobierno de Rodrigo Chaves planea construir la llamada “megacárcel”, sin que se realizara la anunciada colocación de la primera piedra ni ningún otro acto simbólico de inicio de obras.