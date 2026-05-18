Política

¿Por qué Yara Jiménez archivó el caso de Fabricio Alvarado sobre presunto abuso sexual y qué pasa ahora?

Pueblo Soberano se aseguró de salvar al diputado evangélico Fabricio Alvarado de la sanción; un criterio legal y advertencia de la Defensoría pedían discutir informes del caso

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Por Aarón Sequeira
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La presidenta legislativa, Yara Jiménez, basó su resolución que salva a Fabricio Alvarado en un criterio que pidió Gerald Bogantes (izq.), diputado del PPSO que es también pastor evangélico. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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