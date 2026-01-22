PLN fracasa en celebrar asamblea cantonal, requisito para acceder a deuda política; secretario lanza advertencia a delegados

Los delegados de Puerto Jiménez reclaman una presunta falta de interés del candidato del PLN, Álvaro Ramos, de la dirigencia cantonal. En la foto, Ramos participa de un acto en Santo Domingo de Heredia.

Como nunca antes en su historia reciente, el Partido Liberación Nacional (PLN) sigue teniendo problemas para renovar completamente su estructura nacional, tal como lo exige el Código Electoral, para que la agrupación pueda recibir, después de las elecciones, la contribución estatal e, incluso, tenga acceso al financiamiento adelantado.

A pesar de que en diciembre se logró la renovación de la estructura en San Ramón, asamblea cantonal que le generó dolores de cabeza a la dirigencia y a la campaña de Álvaro Ramos, aún hay un requisito que debe cumplir para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) certifique la renovación absoluta.

Se trata de la elección de un fiscal en una asamblea compuesta por nueve personas, en el cantón más nuevo del país, Puerto Jiménez. En julio pasado, el TSE advirtió que se debía repetir la sesión del órgano cantonal en que se había elegido el fiscal, y hacer de nuevo esa escogencia.

Los delegados escribieron una carta al candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, desde agosto, pero el Comité Ejecutivo Superior y la campaña liberacionista habrían ignorado la petición hecha desde hace meses, hasta ahora que es el único requisito faltante para la renovación y el acceso a dinero.

De hecho, la tesorera del PLN, Annie Saborío, pidió el financiamiento adelantado de la contribución estatal por ¢235 millones, en octubre, y aunque se le autorizó dicho anticipo, el TSE ordenó retenerlo por la falta de renovación partidaria, tanto en San Ramón como en Puerto Jiménez.

Este martes, 20 de enero, fracasó un segundo intento por repetir la asamblea en este último cantón, cuando no llegaron los delegados.

El descontento de los asambleístas de ese cantón puntarenense se debe, según lo han expresado, al desarrollo de la campaña presidencial y la desatención y falta de comunicación que le atribuyen a Ramos.

Los delegados señalaron que personeros de la campaña, el papá del candidato presidencial, Álvaro Ramos Rechnitz, y personas del partido han buscado contactar a los asambleístas por separado, y no como asamblea cantonal para atender los “reclamos de exclusión, desorganización y falta articulación”.

Frente a dicha situación, el secretario general del PLN, Miguel Ángel Guillén, lanzó una advertencia por las ausencias de los delegados, a quienes señaló de acumular tres ausencias, incluyendo la de este martes.

“Aún no se ha adoptado una decisión sobre eventuales destituciones; sin embargo, se trata de una posibilidad plenamente vigente en el marco estatutario y avalada por la jurisprudencia del TSE”, dijo Guillén a La Nación.

De hecho, ese fue el mecanismo que permitió destrabar la asamblea ramonense, pues los delegados que se negaban a sesionar fueron destituidos en noviembre, para elegir otros que sí se comprometieron a cumplir con sus tareas partidarias.

Guillén señaló que el próximo sábado 24 y domingo 25 está convocada la asamblea, por lo que confían en que los delegados cumplan con el compromiso de presentarse ese día, elegir el fiscal faltante y no recurrir a la activación del Tribunal de Ética, como sucedió en San Ramón.