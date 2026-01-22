Política

PLN fracasa en celebrar asamblea cantonal, requisito para acceder a deuda política; secretario lanza advertencia a delegados

Pese a lograr la renovación de la estructura en San Ramón, la elección de un fiscal en una asamblea compuesta por nueve personas le sigue dando dolores de cabeza a Álvaro Ramos

Por Aarón Sequeira
Cierre de campaña del Sr Álvaro Ramos PLN.
Los delegados de Puerto Jiménez reclaman una presunta falta de interés del candidato del PLN, Álvaro Ramos, de la dirigencia cantonal. En la foto, Ramos participa de un acto en Santo Domingo de Heredia. (Marvin Caravaca/La Nación)







