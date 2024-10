Pilar Cisneros presenta 50 mociones para frenar parque natural Lorne Ross

La diputada Pilar Cisneros, jefa del partido de gobierno, presentó este lunes 50 mociones para frenar el proyecto de ley 23.645, el cual plantea la creación del parque natural urbano Lorne Ross, en Santa Ana, en un terreno ubicado a ambos lados de la ruta 27.

Esta es la segunda y última etapa en que los diputados tienen posibilidad de ejercer su derecho de enmienda, tal como lo permite el artículo 137 del reglamento legislativo. En agosto pasado, la diputada Cisneros había presentado otro medio centenar de mociones para bloquear la iniciativa que daría la administración del parque a la Municipalidad de Santa Ana.

El anuncio de que Cisneros presentó medio centenar de mociones molestó a diputados de varias fracciones, en particular del Partido Liberal Progresista (PLP), bancada que presentó la iniciativa, y del Frente Amplio (FA).

Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) también tenían la intención de reclamar, pero la presidenta legislativa en ejercicio, la fabricista Rosalía Brown, no quiso extender la sesión de plenario más allá de las 6 p. m. este lunes, lo que impidió que los liberacionistas hablaran.

Argumentos de Pilar Cisneros contra parque Lorne Ross

Pilar Cisneros argumentó que el terreno no es de la comunidad de Santa Ana, sino del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y que, por 25 años, esta cartera peleó los derechos.

Esta propiedad la donó en 1975 el ciudadano Lorne Ross al Estado para que se destinara a la conservación de la naturaleza y la creación de un nuevo Parque Zoológico y Botánico Nacional.

La propiedad fue administrada durante 20 años por Fundazoo, pero el contrato venció en mayo de 2024 y, desde entonces, el Estado tiene el control.

La oficialista defiende el plan de construir un parque con fuentes de agua y luces artificiales, similar a uno existente en Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) destinó $30.000 a un anteproyecto.

Varios diputados del oficialismo defendieron que Pilar Cisneros presentara mociones para bloquear el proyecto del parque natural Lorne Ross. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Pilar Cisneros alega que lo que hay son potreros

La oficialista alega que, en 25 años, no se conservó la naturaleza en el terreno. “Si se hubiera conservado la naturaleza, tendríamos un bosque secundario bastante significativo, pero ahora mucho de ese terreno son potreros”, agregó.

También, rechazó la acusación de que sea ilegal presentar mociones de fondo, como lo hizo hoy, porque aseguró que lo “ilegal es disponer de algo que no es de uno, porque si el terreno no es de uno, uno no puede decir qué hacer”.

Cisneros adujo que ella no tiene “ningún proyecto de ley” para disponer de ese terreno y que “valientemente apoya la gestión del Minae para hacer un parque recreativo en honor al agua, para respetar y conocer el valor del agua, en favor de todos los costarricenses y no solo de los santaneños”.

PLP y FA fustigan maniobra de Pilar Cisneros

Eliécer Feinzaig, quien presentó el proyecto, enfatizó que la iniciativa es una idea de la comunidad de Santa Ana.

“Ellos quieren que este lugar, donado por Lorne Ross hace 50 años, se utilice para preservar el estado natural del terreno. Hay una resolución de la Sala IV que dice que el uso de esta propiedad tiene que ser compatible con la conservación de los recursos del único vestigio de bosque tropical seco del Valle Central. Pretender llenar ese terreno de un planché de cemento y chorros de agua no es lo que se quiere”, señaló.

La independiente Gloria Navas también enfatizó que la donación dejó claramente establecido el destino y el uso del terreno, por lo que la Asamblea Legislativa lo que busca es cumplir con eso.

Por su parte, la frenteamplista Sofía Guillén pidió públicamente al alcalde de San José, Diego Miranda, y a los regidores del cantón central, no prestarse al capricho del parque del agua que quiere impulsar Cisneros, en medio de una situación crítica de muchos distritos josefinos. La mención obedece a que el josefino exploró la posibilidad de disponer de alguna propiedad en la capital para el parque del agua.

“Hay muchas problemáticas de deficiencia, el recurso no les llega a muchas comunidades. No estamos para malgastar ni dinero ni agua en un parquecito que el Minae y el oficialismo se han puesto como objetivo para hacer alarde y que no le soluciona nada a nadie. No seamos cómplices”, dijo.

Kattia Cambronero, del PLP, acusó a Cisneros de cometer un “acto atroz del abuso de poder público, porque una diputada quiere imponer a una comunidad un parque de chorros de agua que la comunidad no quiere”.

La diputada señaló que es una gran ocurrencia tomar ocho de las 52 hectáreas del parque. “Tenemos a la jefa del oficialismo obstruyendo un proyecto de ley que quiere la comunidad de Santa Ana y se tiene que respetar. Entiendan, vamos a insistir y, si nos tenemos que tirar a la calle a defender nuestros derechos como ciudadanos, lo vamos a hacer ante el autoritarismo de este gobierno y de la diputada Cisneros”, agregó Cambronero.

En agosto pasado, con apoyo de la bancada oficialista, Cisneros presentó mociones con una redacción muy similar entre ellas o que proponían cambios muy parecidos, con el objetivo de utilizar el tiempo que le da el reglamento y retardar el trámite del expediente.

Las mociones de fondo presentadas, tanto las de agosto como las más recientes, se presentan en el plenario, pero se tramitan en la Comisión de Ambiente, donde se dictaminó originalmente el proyecto de ley.