Pilar Cisneros rechaza a alcalde de San José terrenos alternativos para parque del agua

Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), confirmó que el alcalde de San José, Diego Miranda, le propuso varios terrenos alternativos para desarrollar el parque del agua, que el gobierno y la congresista proponen construir en una propiedad donada al Estado por Lorne Ross, en Santa Ana, la cual hoy sirve de refugio para especies amenazadas en el valle central.

No obstante, las opciones no le satisfacieron. “Efectivamente, tuvimos la reunión y fue infructuosa porque la Municipalidad (de San José) no tiene un terreno apropiado”, declaró.

La propuesta surgió el 19 de setiembre durante un encuentro que sostuvieron la jefa del oficialismo, el alcalde y la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, en el despacho de esta última.

Según Cambronero, la reunión se llevó a cabo para buscar alternativas en el cantón central de San José, a fin de no afectar el entorno natural de la finca ubicada a ambos lados de la ruta 27, en Santa Ana.

“El alcalde dijo que estaba valorando tres alternativas para una propuesta de ese tipo. Al final, el acuerdo fue que tanto el alcalde como Pilar iban a ver las alternativas que tenía el gobierno local de San José para un parque de ese tipo. No conozco con claridad cuáles son los espacios ni le he dado seguimiento a si la diputada fue con el alcalde a verlos”, dijo Cambronero.

Añadió que Cisneros insistió en que, para desarrollar el proyecto, necesita un terreno de ocho hectáreas; sin embargo, Miranda le dijo que esa cantidad era una cantidad muy grande de terreno, lo cual no era viable.

Cisneros indicó que, entre las opciones analizadas, se incluyó el Parque de la Paz. Aunque no dijo cuáles otras alternativas le propuso el gobierno local, sí aseguró que los terrenos que le propusieron son “absolutamente pequeños”.

La oficialista reiteró que este proyecto no es suyo, sino del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Aunque apoya la iniciativa, recalcó que no tiene la decisión final. Insistió en que el terreno de Lorne Ross pertenece al Minae, no a la Municipalidad ni a la comunidad de Santa Ana.

Se consultó al alcalde Diego Miranda sobre la reunión que sostuvo con las congresistas y las opciones que propuso el ayuntamiento, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Disputa política por Parque Lorne Ross

El Parque Lorne Ross es objeto de una disputa política. La diputada Pilar Cisneros propone construir allí un espacio con fuentes y luces inspirado en un parque de Lima, Perú, mientras que la legisladora Kattia Cambronero aboga por destinar las 53 hectáreas a un proyecto de conservación bajo la administración de la Municipalidad de Santa Ana.

La propiedad fue donada al Estado en 1975 por Lorne Ross y su esposa Agnes May, quienes solicitaron que las tierras se destinaran a la conservación natural y a la creación de un zoológico y jardín botánico. La zona posee bosque natural secundario y una amplia diversidad de flora y fauna.

El 8 de octubre, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, reconoció que se invirtieron $30.000 en el anteproyecto del parque del agua, con fondos que provienen del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). Dijo que los estudios aún no están terminados y se espera que concluyan en los próximos meses.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la idea de instalar fuentes en un área silvestre protegida. El ministro explicó que las fuentes ocuparían menos del 10% del parque y se combinarían con zonas recreativas y áreas verdes.

En abril, Cisneros anunció que su fracción se opondría a declarar el sitio como parque natural, ya que el Minae planea desarrollar un parque acuático en el mismo terreno. La diputada, junto a cinco congresistas de su bancada, presentó 45 mociones en contra del proyecto de ley. Varias de estas mociones son casi idénticas, con mínimas diferencias en letras o frases, según una revisión de La Nación.

