Política

Óscar Arias sobre reunión de Trump con presidentes: ‘De haber sido importante se hubiera celebrado en la Casa Blanca’

Expresidente Arias afirmó que la verdadera razón de que Donald Trump iniciara la guerra contra Irán es desviar la atención sobre el caso de Jeffrey Epstein

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El expresidente de la República y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, se pronunció este sábado sobre la reunión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Óscar AriasEstados UnidosGuerraIránCasa BlancaDonald Trump
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.