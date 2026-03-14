Óscar Arias sobre reunión de Trump con presidentes: ‘De haber sido importante se hubiera celebrado en la Casa Blanca’

El expresidente de la República y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, se pronunció este sábado sobre la reunión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández.

Arias fue tajante respecto a la reunión con 12 mandatarios latinos realizada el sábado 7 de marzo en el Trump National Doral Miami, denominada por Washington como cumbre “Escudo de las Américas”.

“De haber tenido alguna importancia dicha reunión debió haberse celebrado en la Casa Blanca y no en su club privado de Miami”, criticó el dos veces presidente de Costa Rica.

Arias agregó: “Según se informó su propósito fue constituir una coalición militar entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas para luchar contra organizaciones criminales y combatir el narcoterrorismo. Dicho acuerdo es un despropósito para nuestro país, que no tiene ejército y representa, por tanto, una violación flagrante a nuestra Constitución Política".

Al encuentro asistió el presidente argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa y otros líderes de la región ideológicamente afines con la administración republicana.

También participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El objetivo era generar un bloque que haga contrapeso al avance de China en la región. Sin embargo, tres de los pesos pesados latinoamericanos no asistieron: Brasil, México y Colombia.

“Dicho acuerdo es un despropósito para nuestro país” — Óscar Arias, expresidente y premio Nobel de la Paz

Donald Trump con 12 mandatarios latinoamericanos durante la cumbre "Escudo de la Américas". (ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP)

El Premio Nobel de la Paz también criticó la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, al considerar que solo se trata de un mecanismo utilizado por Trump para desviar la atención sobre los archivos Epstein.

“Decía el celebre estratega prusiano Carl von Clausewitz que ‘la guerra es la continuación de la política por otros medios’. En la actual guerra iniciada por los Estados Unidos contra Irán ha quedado de manifiesto que el gobierno del presidente Donald Trump no tiene una razón que la justifique”, publicó Arias en su Facebook.

El expresidente destacó que tanto Trump como sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, han ensayado varias justificaciones para iniciar la guerra contra Irán.

“Posiblemente la verdadera razón no se ha dicho: que la guerra sirva para desviar la atención sobre el famoso ‘Expediente Epstein’. Cada día que pasa el daño a la economía mundial es mayor. Desde mi punto de vista no hay nada más urgente que lograr un cese al fuego cuanto antes. Pienso que algunos gobiernos como Francia, Egipto u Omán deberían mediar para alcanzar este acuerdo", publicó Arias.