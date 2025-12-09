¿Nombraría Álvaro Ramos un embajador en Nicaragua?

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, indicó que sí designaría un embajador en Nicaragua, para tener un canal formal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), se refirió al manejo que daría a la relación diplomática entre Costa Rica y Nicaragua, de cara a un eventual gobierno suyo.

Consultado sobre si nombraría un embajador en Managua, el aspirante verdiblanco respondió: “Nuestro criterio es que sí”.

Argumentó que si bien existen muchas reservas sobre la organización política de Nicaragua, bajo el regimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, “tenemos que tener una comunicación directa y constante con ellos (el gobierno)”.

“No tener comunicación oficial con ellos, probablemente genera un montón de canales no oficiales, no deseables. Prefiero tener una comunicación oficial, transparente y evidenciable, ante el público costarricense, con nuestro vecino del norte”, agregó.

El último embajador de Costa Rica en Nicaragua fue Eduardo Trejos Lalli, quien se desempeñó en ese país durante la administración de Luis Guillermo Solís y los primeros meses del gobierno de Carlos Alvarado, hasta junio de 2018.

Alvarado decidió extender el nombramiento de Trejos debido a la crisis política y social que vivía ese país en aquel momento, marcada por protestas diarias y por la represión violenta del gobierno nicaragüense contra sus opositores. La prolongación de la designación buscaba garantizar la adecuada operación de la sede diplomática.

Concluida la labor de Trejos, Carlos Alvarado decidió dejar vacante el puesto de embajador en Nicaragua. Lo mismo hizo Rodrigo Chaves, pese a que inicialmente —antes de asumir— afirmó que sí nombraría a una persona, solo para desdecirse días después.

Chaves alegó que la ecuación había cambiado, luego que en el interín Ortega decidiera retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Álvaro Ramos también mencionó que de llegar al poder en las elecciones del 1.° de febrero de 2026, apostará por estrechar lazos con Panamá y República Dominicana.

“Me parece que son dos países democráticos, con un crecimiento económico muy saludable, muy vigoroso, y que estrechar lazos con ellos puede generar réditos muy interesantes para Costa Rica”, agregó.