¿Nombraría Álvaro Ramos un embajador en Nicaragua?

El candidato presidencial del PLN se refirió al manejo que daría, en caso de resultar electo, a la relación diplomática con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Por Lucía Astorga
Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, indicó que sí designaría un embajador en Nicaragua, para tener un canal formal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
