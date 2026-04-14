Nogui Acosta aspira a presidir la Comisión de Asuntos Hacendarios en la próxima Asamblea Legislativa

Nogui Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo del PPSO, aspira a presidir la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Nogui Acosta, diputado electo por el chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), aspira a presidir la Comisión de Asuntos Hacendarios, en el primer año de la próxima Asamblea Legislativa 2026-2030.

“Este primer año estoy ahí sentado en la presidencia”, externó el también exministro de Hacienda en el programa El Octavo Mandamiento.

La Comisión de Asuntos Hacendarios es clave dentro del Congreso, ya que en ella se discuten el presupuesto de la República, los presupuestos extraordinarios, los empréstitos y las reformas tributarias.

Acosta señaló que su aspiración responde a su reciente paso por el Ministerio de Hacienda, lo que, a su criterio, le permitiría dar continuidad al trabajo.

No obstante, el legislador electo reconoció que hay otros diputados de su fracción con la capacidad para asumir la presidencia.

“Esperamos una Comisión de Hacendarios que pueda coadyuvar con el Gobierno. A lo largo de estos cuatro años (en la Asamblea actual) ha sido muy difícil para la fracción de gobierno sostener los presupuestos y se han manoseado mucho”, afirmó.

Por lo que, en esa línea, el legislador indicó que, si cuenta con el respaldo de los otros diputados del PPSO, asumiría la presidencia del órgano.

Acosta laboró como gerente general de Improsa Seguros, asesor parlamentario, subgerente de BN Seguros del Banco Nacional y asesor en la Superintendencia de Pensiones.

Además, fue viceministro de Hacienda durante la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno de Rodrigo Chaves hasta el 30 de julio de 2025, cuando renunció para optar por una curúl.

Apoyo de su fracción

El pasado 09 de abril, Pueblo Soberano comunicó la definciión de sus diputados en las comisiones legislativas. La de Hacendarios, además de Acosta, la conformarán: Daniel Siezer, María Isabel Camareno, Cindy Murillo, Gerald Bogantes y Gretel Ávila.

La presidencia de las comisiones se define según la proporcionalidad de las fracciones. En el caso de Hacendarios, integrada por nueve diputados, el PPSO contaría con seis representantes, lo que le daría mayoría para asumir la presidencia.

“Este apoyo del país, votando de manera mayoritaria por Pueblo Soberano, refleja ese interés de que podamos tener más capacidad para manejar las comisiones y, sobre todo, mantener coherencia en el uso de los recursos públicos”, indicó.

Aunque las fracciones políticas proponen a sus representantes, es el Directorio el que formaliza la integración de las comisiones y distribuye los espacios.

En esa línea, el PPSO tendrá control absoluto a partir del 1.° de mayo, encabezada por la diputada electa Yara Jiménez como candidata a la presidencia del Congreso.

¿Se mantendrá Acosta al frente de Hacendarios durante todo el cuatrienio?

Respecto a si se mantendría en la presidencia durante todo el cuatrienio, como ocurrió con la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, Acosta señaló que la conformación actual corresponde al primer año legislativo.

Añadió que cada año las comisiones se reorganizan, por lo que su integración puede variar.