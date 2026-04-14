Política

Nogui Acosta aspira a presidir la Comisión de Asuntos Hacendarios en la próxima Asamblea Legislativa

Exministro de Hacienda busca liderar el órgano clave donde se discuten presupuestos, deuda y reformas tributarias

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Por Cristian Mora
Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista PPSO, afirmó que no darán continuidad a la práctica de destinar 10% de los créditos internacionales para el pago de la deuda de la CCSS.
Nogui Acosta, exministro de Hacienda y diputado electo del PPSO, aspira a presidir la Comisión de Asuntos Hacendarios. (MAYNOR/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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