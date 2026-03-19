Política

Manifestantes frente a Embajada de Cuba en Costa Rica rechazan decisión de Rodrigo Chaves; vea los videos

El presidente anunció el cierre de la sede diplomática de Costa Rica en Cuba, país que acusó a Chaves de subordinarse a Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Manifestaciones frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, en Sabana Norte.
Manifestaciones frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, en Sabana Norte. (Cortesía/Cortesía/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CubaRodrigo ChavesEmbajada de Cuba
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.