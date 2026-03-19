Manifestantes frente a Embajada de Cuba en Costa Rica rechazan decisión de Rodrigo Chaves; vea los videos

Manifestaciones frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, en Sabana Norte.

Un grupo de ciudadanos se manifiesta la noche de este miércoles frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica, en rechazó a la decisión del presidente Rodrigo Chaves de cerrar la sede diplomática del país en la isla.

Aunque en minoría, hay algunos opositores al Gobierno de Cuba, lo que ocasionó un pequeño enfrentamiento de palabras entre ambos bandos frente a esa sede diplomática, ubicada en Sabana Norte, San José.

Enfrentamiento entre manifestantes

Según se observó en imágenes y videos, oficiales de la Fuerza Pública se hicieron presentes y rodearon a los manifestantes, con el objetivo de resguardar el orden público.

Rodrigo Chaves anunció la tarde de este miércoles que, además de cerrar la Embajada, solicitó a las autoridades de la isla el retiro inmediato de su personal diplomático en San José, permitiendo únicamente la permanencia de funcionarios administrativos y consulares.

Manifestantes frente a la Embajada de Cuba en Costa Rica

A partir del 1 de abril, las relaciones entre San José y La Habana se limitarán estrictamente al ámbito consular.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acusó a Costa Rica de actuar bajo presiones de Estados Unidos y calificó la decisión como arbitraria.

El expresidente Óscar Arias, quien había restablecido las relaciones con Cuba, aseguró desconocer las razones específicas de la decisión de Chaves, pero sostiene que el sistema político cubano “ha fracasado”.

La Fuerza Pública se hizo presente para resguardar el orden. (Cortesía/Cortesía/La Nación)

Entretanto, el también exmandatario Luis Guillermo Solís, calificó de sumisa la decisión de Chaves.

Durante el 2025, las exportaciones desde Costa Rica hacia Cuba totalizaron $48,9 millones, principalmente de antisueros, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). En tanto, las importaciones fueron de $203.800, en su mayoría generados por la compra de cigarros (puros), ron y aguardiente de caña.

La decisión de Chaves coincide con el aumento de la presión del gobierno de Donald Trump contra Cuba, lo que ha provocado escasez de alimetos, cortes de electricidad, baja en turismo y otros problemas asociados.

Eso se suma al embargo que mantiene esa nación norteamericana contra La Habana, desde la segunda mitad del siglo pasado.