‘La dictadura cubana tiene sus días contados’, afirma Óscar Arias, quien había restablecido las relaciones de Costa Rica con Cuba

El expresidente Oscar Arias Sanchez se refirió al cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba.

Hace 17 años, el expresidente Óscar Arias Sánchez restableció las relaciones diplomáticas de Costa Rica con Cuba. Hoy, en medio de la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de cerrar la embajada en La Habana, asegura desconocer las razones específicas de esa medida, pero sostiene que el sistema político cubano “ha fracasado”.

“La dictadura cubana tiene sus días contados”, afirmó el exmandatario.

Arias recordó que su gobierno, en 2009, decidió retomar los vínculos diplomáticos con la isla tras casi cinco décadas de ruptura, con el objetivo de utilizar los canales bilaterales y los organismos internacionales para presionar por una apertura democrática. Ese proceso, subrayó, nunca se concretó.

Las declaraciones del expresidente se producen en el marco de la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de cerrar la embajada costarricense en La Habana y limitar las relaciones bilaterales al ámbito consular.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acusó a Costa Rica de actuar bajo presiones de Estados Unidos y calificó la decisión como arbitraria.

La vía diplomática

Arias explicó que durante su segundo mandato (2006-2010) buscó que el reconocimiento diplomático permitiera presionar a la dirigencia cubana para transitar hacia un sistema político y económico abierto. Sin embargo, señaló que los gobernantes de la isla jamás dieron ese paso.

En el 2009, Arias restableció las relaciones diplomáticas con La Habana, tras 48 años de ruptura desde que el presidente Mario Echandi Jiménez las rompió en 1961.

“El propósito fue poder exigirle a Cuba que caminara hacia un sistema democrático. Lamentablemente, los gobernantes cubanos nunca lo hicieron”, señaló el exmandatario.

El exjefe de Estado afirmó que, incluso en reuniones directas con líderes internacionales, exigió a Raúl Castro reconocer el “fracaso del comunismo” y liberar el sistema político y económico, sin éxito alguno.

A juicio de Arias, Cuba mantiene una “economía fallida” que ha logrado sostenerse primero con el apoyo de la Unión Soviética (posteriormente, a Rusia) y a Venezuela. En ese contexto, sostuvo que el modelo político de la isla es insostenible.

Durante 2025, las exportaciones desde Costa Rica hacia Cuba totalizaron $48,9 millones, principalmente de antisueros, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). En tanto, las importaciones fueron de $203.800, en su mayoría generados por la compra de cigarros (puros), ron y aguardiente de caña.

La presión del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, se intensificó contra Cuba, lo que ha provocado escasez alimentaria, cortes de electricidad, el turismo y otros problemas asociados.

Eso se suma al embargo que mantiene esa nación norteamericana contra La Habana, desde la segunda mitad del siglo pasado.

Colaboró el periodista Gustavo Ortega.