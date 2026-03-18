Política

‘La dictadura cubana tiene sus días contados’, afirma Óscar Arias, quien había restablecido las relaciones de Costa Rica con Cuba

Arias reanudó en 2009 las relaciones diplomáticas con Cuba. 17 años después, Rodrigo Chaves rompió con La Habana

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El expresidente Oscar Arias Sanchez se refirió al cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba. (Eyleen Vargas Dávila)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CubaRodrigo ChavesEmbajada de Costa Rica en CubaÓscar Arias
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.