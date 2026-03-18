Expresidente Luis Guillermo Solís califica de sumisa la decisión de Costa Rica de cerrar la embajada en Cuba: ‘Casi como motivada por una mano invisible’

El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, calificó de sumisa la decisión del mandatario Rodrigo Chaves de cerrar la Embajada de Costa Rica en Cuba.

“Usar la huida como recurso para denunciar abusos luce más a obsecuencia (sumisión) que a un recurso legítimo en favor de la población afectada por eventos internos, en este caso agravados, como ha sido más que evidente en las últimas semanas, por factores internacionales incontrastables", escribió Solís en sus redes sociales.

El expresidente puso en duda que la decisión de Chaves obedezca a una protesta ante la represión y “el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos” en la isla; en su criterio, fue “casi como motivada por una mano invisible”.

“Si ello fue así (que es una forma de protesta a al gobierno cubano), entonces la decisión no pudo ser más inoportuna. Es precisamente en momentos de gran turbación cuando más valiosos pueden ser los buenos oficios de las representaciones diplomáticas de los países acreditados ante un gobierno, cuyo pueblo sufre los embates de la conflictividad interior", agregó Solís.

El expresidente cuestionó con dureza las recientes decisiones del presidente en política exterior: “Ponen en entredicho la larga y distinguida política exterior costarricense, que supo brillar por su independencia y hondura, en la defensa de los intereses nacionales y del derecho internacional cuando estos fueron amenazados por el imperio de la fuerza”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acusó a Costa Rica de actuar bajo presiones de Estados Unidos y calificó la decisión como arbitraria.

Por su parte, el expresidente Óscar Arias, quien había restablecido las relaciones con Cuba, aseguró desconocer las razones específicas de la decisión de Chaves, pero sostiene que el sistema político cubano “ha fracasado”.

Además del cierre de la Embajada, Costa Rica limitará las relaciones bilaterales al ámbito consular y pidió a la isla reducir su personal diplomático en San José.