Política

Expresidente Luis Guillermo Solís califica de sumisa la decisión de Costa Rica de cerrar la embajada en Cuba: ‘Casi como motivada por una mano invisible’

Rodrigo Chaves anunció que Costa Rica limitará sus relaciones diplomáticas con La Habana a nivel consular

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
El expresidente Luis Guillermo Solís calificó de inoportuna la decisión de Rodrigo Chaves sobre Cuba. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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