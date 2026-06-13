Mancuerna entre el gobierno y Fabricio Alvarado también se refleja en las oficinas de los diputados de Pueblo Soberano

La fracción del PPSO se dejó dos tercios de los asesores que tenía la bancada de Nueva República.

Aunque en varias ocasiones durante los últimos meses, tanto los voceros del oficialismo actual como de la fracción chavista del periodo anterior intentaron marcar distancia del evidente pacto con el exdiputado Fabricio Alvarado y su partido, Nueva República (NR), hay múltiples evidencias que, como rastros por el camino, saltan a la vista de la mancuerna que los une bajo el mismo techo.

Una nueva evidencia de ese matrimonio entre el oficialismo y el fabricismo está presente en los despachos de los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que recién cumplieron un mes en funciones y en cuyas oficinas quedó una fuerte marca fabricista.

De los 37 asesores que tenía el partido Nueva República al cierre de su gestión en la Asamblea Legislativa —antes de desaparecer por su debacle en los comicios de febrero—, dos tercios fueron heredados a la fracción del PPSO (24).

A esa conclusión llegó La Nación luego de contrastar las listas de asesores que tenía la bancada fabricista en los últimos meses del periodo 2022-2026 y las listas de asesores que Pueblo Soberano pidió nombrar a partir del 1.º de mayo pasado.

La agrupación oficialista llegó al Congreso con 31 legisladores, liderada por Laura Fernández, Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, e hizo una fuerte alianza con Fabricio Alvarado desde setiembre del 2025, tanto para proteger a Chaves de los trámites de levatamiento de la inmunidad por una acusación penal y por una investigación de beligerancia política, como para escudar a Alvarado frente a la denuncia por abuso sexual presentada por una exdiputada y exasesora legislativa.

Entre los asesores de Nueva República que se quedaron con Pueblo Soberano hay personal de comunicación y otras asesorías. (Aarón Sequeira/La Nación)

24 heredados y otros en puestos en el Ejecutivo

Los asesores heredados (24) se repartieron en los diferentes despachos parlamentarios del partido de gobierno, luego de pasar por el filtro que aplicaron Natalia Martínez, como jefa de asesores de la fracción chavista saliente (y que repite ese cargo en el PPSO); y el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes.

Entre los 13 asesores que no fueron nombrados en la fracción de Pueblo Soberano destaca Juan Diego López, exjefe de prensa de Fabricio Alvarado, quien también fue cobijado por el gobierno, pero en un cargo más alto que asesor legislativo. Fue designado presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

A su vez, López se llevó como asesoras suyas a Johanna Bravo Calderón, quien trabajaba en el despacho del otrora diputado José Pablo Sibaja; y a Paola González Castillo, quien estaba ad honorem en la oficina de Fabricio Alvarado.

Por otra parte, otra asesora de confianza de Alvarado, quien fue candidata a diputada en el primer lugar de la papeleta de Nueva República en Heredia, Sherilyn González Alfaro, fue nombrada de forma interina como funcionaria en el Departamento de Prensa y Protocolo del Congreso.

Parte del argumento de los oficialistas es que esos empleados de confianza fueron entrevistados y se designaron por sus capacidades y conocimientos en materia legislativa, así lo justificó la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

Ella dio esas declaraciones el día en que, por una decisión suya, Fabricio Alvarado se salvó de una sanción ética legislativa por un presuntos abusos sexuales a la exdiputada y exasesora parlamentaria Marulin Azofeiza.

Entre los diputados oficialistas con más exasesores fabricistas está Robert Johsan Barrantes, con tres, la misma cantidad que Nayuribe Guadamuz. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Dos de cada tres

Lo cierto es que el porcentaje de asesores de la bancada fabricista que pasaron al oficialismo es muy alto, dos de cada tres. Los diputados que se dejaron más exasesores fabricistas son Robert Johsan Barrantes y Nayuribe Guadamuz, con tres cada uno.

El diputado puntarenense Ariel Mora contrató a dos, y tres asesores fueron asignados al personal de la jefatura que lidera Nogui Acosta.

Mientras, los demás se reparten en los despachos de los legisladores Ana Ruth Esquivel, Anna Katharina Müller, Antonio Barzuna, Esmeralda Britton, Geral Bogantes, Gréthel Ávila, Juan Manuel Quesada, Kristel Ward, María Isabel Camareno, Marta Esquivel, Reynaldo Arias, Stephan Brunner y Wilson Jiménez.

De los cuatro asesores que la administración de la Asamblea le atribuye a Fabricio Alvarado, dos se quedaron en Pueblo Soberano, mientras que todo el equipo de asesorías de José Pablo Sibaja fue contratado por el PPSO.

En el caso del despacho que tenía Rosalía Brown como congresista, cuatro de los cinco también lograron colocarse en la nueva fracción oficialista.

Tres de los seis asesores que tenía Olga Morera también pasaron el filtro de Natalia Martínez y Alejandro Barrantes, así como tres de los cuatro asesores de Yonder Salas.

Lo mismo sucedió con tres de los seis que tenía David Segura y cuatro de los siete que trabajaban como el staff de la jefatura de Nueva República, es decir, directamente con Fabricio Alvarado en su función de jefe de fracción.

Aparte de Juan Diego López y Sherilyn González, también cabe destacar que una de las 13 personas que no se mantuvo como asesora del PPSO es Marulin Azofeifa Trejos, la exdiputada que laboraba como asesora parlamentaria y que denunció a Fabricio Alvarado por una serie de actos de presunto hostigamiento sexual, proceso del cual Pueblo Soberano salvó al exdiputado.

Además, otro se quedó en el Congreso, pero con la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN). Se trata de Gustavo Arroyo, quien fue nombrado en el despacho de Ronald Campos, como empleado administrativo.