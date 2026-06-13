Política

Mancuerna entre el gobierno y Fabricio Alvarado también se refleja en las oficinas de los diputados de Pueblo Soberano

Dos tercios del equipo que asesoraba al partido de Fabricio Alvarado, Nueva República, se quedó con el oficialismo; otros quedaron en oficinas administrativas o se fueron al gobierno

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Por Aarón Sequeira
Plenario, Asamblea Legislativa, Diputados
La fracción del PPSO se dejó dos tercios de los asesores que tenía la bancada de Nueva República. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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