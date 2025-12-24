Política

Magistrados de Sala Constitucional evitan tomar libre mientras Asamblea Legislativa nombra suplentes

Tribunal asegura que la atención de los asuntos se mantiene garantizada en fin y principio de año, pues siempre hay una persona magistrada de turno

Por Aarón Sequeira
Fernando Castillo Sala Constitucional Juramentación
El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, instó a la Asamblea Legislativa a apurar el nombramiento de suplentes para evitar una parálisis en ese tribunal. El jueves 18 de diciembre, Rodrigo Arias le respondió ese apuro. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Magistrados propietariosSala ConstitucionalMagistrados suplentes
