Luis Guillermo Solís afirma que nunca recibió alerta alguna sobre Celso Gamboa en su gobierno

El expresidente de la República Luis Guillermo Solís (2014-2018) negó que, durante su gobierno, haya recibido alerta alguna sobre actividades delictivas o irregulares de Celso Gamboa Sánchez, a quien nombró en mayo de 2014 como ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía.

En audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Solís Rivera recordó que Gamboa no duró mucho en su gabinete, pues renunció 10 meses después, el 3 de febrero de 2015, para regresar a su puesto en el Poder Judicial.

Solís enfatizó que el nombramiento de Gamboa como ministro se produjo por su desempeño como fiscal de la República, antes de la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), así como por su labor como viceministro de Seguridad, primero, y como jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), posteriormente, en el gabinete de la exmandataria.

“El nombramiento se produjo sin que en ese momento se tuviera ninguna alerta de alguna otra actividad de don Celso”, puntualizó.

Luego de dejar el gobierno de Solís Rivera, Celso Gamboa fue fiscal adjunto y, más tarde, fue nombrado como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa, en 2016.

