Luis Guillermo Solís afirma que nunca recibió alerta alguna sobre Celso Gamboa en su gobierno

Expresidente de la República asegura que el ahora extraditable fue nombrado por su desempeño como fiscal, viceministro de Seguridad y director de la DIS

Por Aarón Sequeira

El expresidente de la República Luis Guillermo Solís (2014-2018) negó que, durante su gobierno, haya recibido alerta alguna sobre actividades delictivas o irregulares de Celso Gamboa Sánchez, a quien nombró en mayo de 2014 como ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía.








