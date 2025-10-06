Política

Luis Amador tocó la puerta de tres partidos antes de encontrar su vehículo electoral

Tras meses de conversaciones, el exministro del MOPT logró la ratificación como candidato presidencial por el partido que lo acogió.

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Candidato del PIN Luis Amador
Luis Amador buscará la presidencia de la República en representación del PIN. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis AmadorCandidaturas presidencialesElecciones 2026PIN
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.