Luis Amador tocó la puerta de tres partidos antes de encontrar su vehículo electoral

Luis Amador Jiménez, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), confirmó que tocó la puerta de tres partidos políticos antes de finalmente alcanzar un acuerdo con Integración Nacional (PIN) para convertirse en su candidato presidencial, de cara a las elecciones de 2026.

“Yo discutí con otros partidos, discutí con tres partidos más. No voy a dar nombres por respeto, ni porque tenga autorización de ellos. Sin embargo, en esos partidos había ya ciertos cuestionamientos, en algunos de ellos; otros no estaban listos para poder participar, y cuando uno empieza a hablar con la gente del PIN se da cuenta de que conocen la problemática”, afirmó el exjerarca el pasado 27 de setiembre.

Si bien Amador rechazó revelar el nombre de las tres agrupaciones a las que se refería, el exjerarca ya había reconocido públicamente sus acercamientos con dos partidos políticos con los que buscaba una candidatura presidencial: Unidad Social Cristiana (PUSC) y Progreso Social Democrático (PPSD).

Rumores apuntan a que el otro partido podría ser el Republicano Social Cristiano (PRSC). Al respecto, La Nación consultó al presidente de la agrupación, el exdiputado Otto Roberto Vargas, quien evitó confirmar o rechazar algún acercamiento con Amador.

“Sí recibimos propuestas de dos fuerzas políticas, o dos candidatos, para tratar de hacer alguna negociación con nosotros. Pero lo consultamos en el Comité Ejecutivo Superior del partido, y tomamos la decisión que no, que no íbamos a aceptar, porque no se trata de participar, por participar, sino de tener una persona que comparta nuestra doctrina, nuestra ideología y esas personas de las que nos llegaron las propuestas eran totalmente adversas a nuestro lineamiento político”, manifestó.

Cuando se le volvió a consultar si Amador participó en algunas de esas dos negociaciones, Vargas manifestó lo siguiente: “No me gustaría referirme al respecto, porque ya se tomó la decisión, se dijo que no y no me gustaría hacerle mala sombra a ningún candidato”.

¿Por qué el PIN?

Amador describió su acuerdo con el PIN como una “alianza” y explicó que se había decantado por esa agrupación debido a su “experiencia, conocimiento del país y ganas de trabajar”.

Por su parte, el exdiputado y presidente del PIN, Walter Muñoz, afirmó que el primer punto fue que el exministro entendió que “no era un tema económico que nos ligaba, ni un tema de puestos, sino un tema de gobernar el país”.

“La diferencia fue que nosotros no pedimos inscripción, desde el punto de vista económico, que fue una barrera que él tuvo con algunos partidos que decían que le cobraban una suma, nosotros no teníamos ese interés“, agregó

Según Muñoz, varias personas expresaron interés en integrar la fórmula presidencial del PIN, pero decidieron escoger a Amador, con quien “hablamos varias semanas, para no hablar de meses, y llegamos a un acuerdo”.

El acuerdo incluye la suscripción de una “proclama”, que sería anunciada en el transcurso del mes de octubre. El documento tendría la defensa del Estado social de derecho, en el centro. Incluiría propuestas en seguridad ciudadana, seguridad social y alimentaria, así como lo relativo al costo de la vida.

“Este es un acuerdo político y también es un acuerdo electoral”, agregó, porque también contemplaba la inclusión en la nómina de candidatos a diputados del PIN, personas propuestas por Amador.

Los fracasos del PUSC y PPSD

Amador atribuyó su fracaso en el PUSC a la decisión de 30 asambleístas que, en agosto de 2024, rechazaron eliminar el requisito de cuatro años de militancia para aspirar a la candidatura presidencial. Esta determinación dejó al exjerarca sin posibilidades de convertir al PUSC en su vehículo electoral, ya que no cumplía con el plazo exigido en los estatutos socialcristianos.

No obstante, en setiembre de ese mismo año se difundieron una serie de audios publicados por la televisora Trivisión y atribuidos al exjerarca del MOPT, en los que este habría afirmado que planeó usar al PUSC como “mampara” para confundir al mandatario Rodrigo Chaves y a sus colaboradores, mientras formaba otra agrupación política que le permitiera lanzar una candidatura presidencial.

El pasado mes de julio, Amador anunció que renunciaba a ser candidato presidencial de Progreso Social Democrático, el partido que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia en 2022. Alegó que la agrupación, presidida por la diputada Luz Mary Alpízar, exigía montos exorbitantes para inscribir candidaturas, mientras que a los miembros de la dirigencia y fundadores les aplicaban descuentos en las cuotas de hasta 90%.

En agosto, en entrevista con la Revista Dominical, Alpízar criticó al exministro y lo calificó como “poco serio”. Según la legisladora, fue Amador quien se acercó al partido para ofrecerse como candidato presidencial y estaba enterado de que debía pagar para inscribirse; incluso, el exministro habría solicitado hacer el abono en dos tractos.