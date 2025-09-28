Esta es la lista de candidatos a diputados del PIN, agrupación que lleva a Luis Amador como candidato presidencial

El Partido Integración Nacional (PIN) eligió este sábado la nómina de candidatos a diputados que presentará para las elecciones nacionales de 2026.
La agrupación definió a los aspirantes al Congreso durante una Asamblea Nacional celebrada a puertas cerradas, en el Club Unión, en San José.
Igualmente, fue ratificada la candidatura presidencial de Luis Amador, y las de sus dos aspirantes a la primera y segunda vicepresidencias, Jorge Borbón y Kathya Verdugo, ambos empresarios.
Estas son las personas que competirán por una curul, en representación del PIN:
San José:
1-Walter Muñoz Céspedes (exdiputado en dos periodos y presidente del PIN)
2-Shirley Díaz Mejía (exdiputada 2018-2022, llegó con el PUSC, pero se declaró independiente)
3-Massimo Esquivel Tessoni
4-María del Rocío Artavia Araya
5-Juan Carlos Chaves Araya
6-Ana Karina Rojas Rojas
7-Frederick Pincay Fonseca
8-Ilse Milena Murillo González
9-Bruno de Jesús Coto Barboza
10-Marjorie Eugenia Rapson González
11-Olman Gerardo Mejías Quesada
12-Mónica del Carmen Fallas Fallas
13-Alexander Cordero Ríos
14-Xinia María Fallas Durán
15-Juan Diego Méndez Vargas
16-Cecilida Badilla Di.
17-José Pablo Miranda Salguero
ALAJUELA
1-Iary Gómez Quesada (exdirectora de Grupo Extra)
2-Jorge Eduardo Abarca Vásquez
3-Xinia López Quesada
4-Elías Gutiérrez Romero
5-Kenia María Gutiérrez Ramírez
6-Sergio Varela Rodríguez
7-Guiselle Arroyo Segura
8-Giovanni Mora Garita
9-Hannia Barrantes Rojas
10-Rafael Gutiérrez Arias
11-Andrea Valverde Marín
12- Darío Alonso Carmona Ballestero
Suplentes: Brenda María Montero Vargas y Sebastián Mora Alfaro
CARTAGO
1-Silvia Patricia Villegas Álvarez (exdiputada 2018-2022)
2-Carlos Eduardo Roldán Villalobos
3-Katty Daniela Villalobos Abarca
4-Percy Garro Rojas
5- Evelyn Andrea Solano Rivera
6-Juan Luis Monestel Piedra
Suplentes: Madeline Balvin Calvo y Edwin Gerardo Abarca Casasola
HEREDIA
1-Natalia María Mora Escalante
2-Ricardo Antonio Sossa Ortíz
3-María José Ureña Naranjo
4-Emanuel Corrales Umaña
5-Alejandrina Mohs León
Suplentes: Miguel Ángel Gutiérrez Oviedo y Susana Patricia Brenes Jiménez
GUANACASTE
1-Carlos Mejía Oporto
2-Ruth Fuentes López
3-Jimmy Fonseca Villegas
4-Tracy Alejandra Miranda Castillo
5- Josué Alberto Melendez Alvarado
Suplente: Noyli Edid Arias Pizarro y Dennis Antonio González Muñoz
PUNTARENAS
1-Eduardo Morales Meza
2-Lorena Solano Villaverde
3-Jorge Iván Lemaitre Zamora
4-Shirley Jiménez Morales
5-Nestor Josye Aguirre Morales
6-Ana Lorena Blanco Quesada
Suplente: Alfonso Alfredo Cruz Rojas
LIMÓN
1-Mario Alberto Arias Sandoval
2-Loraine Dunkley Paterson
3-Guillermo Montoya Gamboa
4-Claribeth Gutiérrez Meza
5-Óscar Román Badilla
Suplentes: Ana Cecilia Soto Mena y Carlos Cascante Berrocal
