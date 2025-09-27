Política

Luis Amador ratificado como candidato presidencial del PIN: hará campaña a distancia

Exministro fue ratificado este sábado en una Asamblea Nacional a puertas cerradas

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
Candidato del PIN Luis Amador
Exministro fue ratificado este sábado en una Asamblea Nacional a puertas cerradasFoto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis AmadorElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.