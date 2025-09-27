Luis Amador ratificado como candidato presidencial del PIN: hará campaña a distancia

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), fue ratificado este sábado como candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), con 48 votos en una Asamblea Nacional a puertas cerradas.
Amador comentó que la alianza con el Pin responde a que “su proyecto político es de análisis”. Además, anunció a las personas que lo acompañaran en la fórmula presidencial: Jorge Borbón y Kathya Verdugo, ambos empresarios.
El exministro indicó que ha estado asesorando a los gobiernos de Catar y Arabia Saudita, “esas oportunidades, ese cambio, esa riqueza y ese levantamiento de esos países es lo mismo que yo quiero ver para nuestro país”.
Además del PIN, Amador señaló que conversó con otros tres partidos sobre una posible candidatura presidencial; no obstante, “por respeto”, prefirió no dar nombres de cuáles agrupaciones fueron.
“Esos partidos había ya ciertos cuestionamientos en algunos de ellos. Otros no estaban listos para poder participar”, manifestó.
Campaña a distancia
Amador comentó que, pese a que seguirá trabajando en el extranjero, estará “visitando Costa Rica constantemente”. “Yo no tengo de patrocinio a un par de millonarios pagando mis cuentas”, dijo.
Indicó que optara por solicitar vacaciones en su trabajo para visitar comunidades y zonas en el país. Sin embargo, señaló que su campaña será informando a través de la prensa, redes sociales y otros medios, “con los cuales vamos a ir diciendo en las diferentes áreas qué es lo que hay que hacer”.