Diputada Shirley Díaz renuncia al PUSC y se declara independiente

La diputada Shirley Díaz se declaró independiente. Es la undécima en hacerlo. (Aarón Sequeira)

La diputada Shirley Díaz Mejías anunció este miércoles su renuncia al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y su decisión de declararse como legisladora independiente.

En conferencia de prensa, la congresista leyó la carta que le envió al presidente del partido, Randall Quirós, y al jefe de la fracción socialcristiana, Pablo Heriberto Abarca.

Dijo que buscará asumir nuevos retos siguiendo sus principios socialcristianos. Aseguró que ha recibido propuestas de varias agrupaciones políticas y que se tomará varias semanas para analizarlas.

“Voy a tomarlo con calma. Han sido varios partidos los que me han pedido que los acompañe en sus luchas políticas, me siento sumamente honrada. Los diré cuando tenga clara la negociación y sobre todo el ideario”, comentó.

Entre los partidos que le han hecho ofertas, mencionó a Integración Nacional (PIN), Nueva Generación (PNG) y a Costa Rica Justa.

“La realidad política del PUSC ha hecho que se desprendan mucho de las ideas socialcristianas”, comentó.

La Unidad pasa de tener nueve a ocho diputados.

En este periodo, un total de 11 de los 57 legisladores se han declarado independientes de los partidos con los que llegaron al Congreso.

Se trata de Dragos Dolenescu (que salió del Republicano Social Cristiano), Erick Rodríguez y Zoila Rosa Volio (de Integración Nacional), Ivonne Acuña (de Restauración Nacional) y Shirley Díaz (del PUSC), así como seis que dejaron Restauración para convertirse en el bloque Nueva República.

De esta manera, la Asamblea empezó con siete fracciones y terminó con siete bancadas, un bloque y cinco independientes.

En su nota de renuncia, Díaz anunció que conservará todos los deberes y derechos del cargo de legisladora.

“La razón de mi salida obedece a mi necesidad de asumir nuevos retos en favor de estos sectores, en terrenos fértiles, capaces de brindarme un verdadero espacio para la construcción de alternativas para el país, con los más altos valores socialcristianos”, dijo.

La parlamentaria añadió que esos valores se han alejado de la agenda política del partido, aunque dijo que deja la agrupación sin ningún resentimiento, enojo o problema con alguien del PUSC.

“En momentos trascendentales para el país, desde mi curul, me vi obligada a estar sola y escoger entre lo que políticamente me hubiera convenido acercándome a mi fracción, y lo que finalmente hice para no sacrificar mi ideario político”, adujo Díaz Mejías.

Aunque está dejando la Unidad, la diputada afirmó que el país requiere “soluciones costarricenses fundamentadas en el socialcristianismo que ha fortalecido en todo momento el Estado Social de Derecho que conocemos, que se ha visto violentado en estas últimas décadas y muy especialmente en estos últimos años”.

Díaz también alegó que el PUSC ha hecho alianza con partidos tradicionales para promover un modelo que favorece a sectores poderosos económicamente y estimulando la corrupción, el desempleo, la pobreza y la desatención de las necesidades de la inmensa mayoría.

Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción de la Unidad, le respondió: “Esta fracción ha defendido los ideales socialcristianos y una agenda enfocada en el bien común, la dignidad humana, la reactivación económica, la generación de oportunidades y en bajar el costo de la vida, logrando los equilibrios que nuestra carta ideológica socialcristiana nos demanda”.