Luis Amador usó al PUSC como ‘mampara’ para confundir a Rodrigo Chaves, según audios publicados por televisora

El exministro Luis Amador Jiménez habría utilizado al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como “mampara” para confundir al mandatario Rodrigo Chaves y sus colaboradores, mientras formaba otra agrupación política que le permitiera lanzar una candidatura presidencial.

Así lo muestra un grupo de audios publicado por la televisora Trivisión, atribuidos al exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En una de estas grabaciones, Amador atiende a un hombre que le pregunta si había solicitado afiliarse al PUSC, lo cual el exministro confirmó y ofreció una explicación. La afiliación se produjo a principios de julio pasado.

“Para confundirlos bien, o sea, para que la jugada llegara directo hacia el PUSC y, si tomábamos la decisión de movernos por ahí, movernos por ahí, y, si no, usarlo como mampara, nada más para que ellos se confundieran. Entonces, para que el foco de atención se desviara hacia eso, y a nivel de lo que es el presidente y todos los demás, que están en la anticipación de si generamos un partido; entonces, piensan que yo voy por ahí, porque les llega ese rumor”, indicó el exministro.

Seguidamente, Amador afirmó, después podría dar un “bombazo” cuando anuncie el partido con el que aspirará a la Presidencia.

“Lo que sentí es que necesitábamos quitarle el foco de atención a la generación del partido, un poco porque el presidente está esperando a ver cuál es el partido, para empezar a tratar de bombardearlo con recursos o ver cómo hace para que no se pueda inscribir”, indicó el exjerarca en la llamada.

El 26 de agosto se conoció que un grupo de 30 asambleístas del PUSC rechazó levantar el requisito de cuatro años de militancia que impedía a Luis Amador postularse como precandidato presidencial, con este partido, para las elecciones del 2026. Ante ello, el exfuncionario abandonó las tiendas rojiazules y dijo que se abriría otra puerta.

LEA MÁS: Luis Amador: Un grupo de asambleístas del PUSC me cerró la puerta

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, habría reconocido en una grabación que su afiliación al PUSC era parte de una estrategia para distraer a sus detractores. En la imagen, a su izquierda, el abogado Gerardo Huertas. Foto: (Marvin Caravaca)

Se desconoce la identidad de la persona que llamó al exministro y grabó la conversación. Durante el intercambio, el hombre le indicó a Amador que seguiría trabajando según sus instrucciones para sabotear un proyecto de referéndum de Rodrigo Chaves.

Amador le respondió: “Es que, si no, no le veo posibilidades, lo veo difícil. Hay que pellizcar de los indecisos y hay que desinflar a los rodriguistas para no perder la totalidad el apoyo. Si esa estrategia no funciona, estamos mal, porque él va a sostener el apoyo y solo nos quedaría lo que logremos pellizcar de indecisos”, le respondió Amador.

El exministro no contestó llamadas ni mensajes de La Nación. Por su parte, su abogado, Gerardo Huertas, declinó referirse a los audios al argumentar que desconoce su origen. Sí confirmó que su cliente regresó este viernes a Toronto, Canadá, ciudad a la que viajó tres días después que Chaves lo destituyera, el 12 de marzo. El mandatario le atribuyó ser el responsable político de que la licitación del arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia se hiciera, afirmó, “a la medida” de la constructora MECO. Ese contrato es por ¢21.800 millones.

‘Me dijeron que Leslye Bojorges se plegaba detrás mío’

En otra grabación divulgada por Trivisión y atribuida a Luis Amador, el exministro manifestó que mantenía una buena relación con los diputados del PUSC, Leslye Bojorges, María Marta Carballo y Melina Ajoy, y que podría hablar con ellos sobre su proyecto presidencial. También externó su cercanía con el exlegislador socialcristiano Gerardo Vargas.

Una mujer no identificada le respondió que tenía dudas al respecto, ya que el congresista Bojorges también quiere ser candidato a la Presidencia con los socialcristianos.

“Cuando a mí se me acercó la Unidad, la vez pasada, me dijeron que Leslye se plegaba detrás mío, eso fue en ese momento, yo no sé ahora, pero se le puede hablar”, explicó Amador.

LEA MÁS: El PUSC no es un partido taxi, dice Miguel Ángel Rodríguez ante petición de Luis Amador

Después de conocerse que Amador dejó el PUSC, la diputada Melina Ajoy, representante de la provincia de Guanacaste, fue una de las más críticas con Luis Amador, ya que consideró bastante claro que el exministro quería meterse al partido e ir de una vez por la candidatura, sin respetar los requisitos y procesos.

“De entrada, tenía la intención se der candidato, era su pretensión, pero el partido tiene procesos internos. Si uno quiere ser candidato a una alcaldía, diputación o la Presidencia, tiene que respetar los procesos, cumplir los requisitos y uno de ellos es la militancia”, comentó Ajoy.

Al contrario, el diputado Leslye Bojorges defendió el derecho de Amador a participar. “Yo no comparto ninguna acción que excluya la participación de personas en nuestro partido. Creo que no es un tema de Luis Amador, es un tema de principios de participación democrática”, adujo Bojorges.

Finalmente, Carballo declaró que, aunque no comparte la forma en que actuaron los delegados, la respeta y cree que el PUSC tiene bases sólidas para escoger la candidatura presidencial a través de un proceso democrático.

LEA MÁS: ‘Luis Amador quería entrar por la cocina, con la mesa servida y cuchara grande’, afirma diputada del PUSC