‘Luis Amador quería entrar por la cocina, con la mesa servida y cuchara grande’, afirma diputada del PUSC

La mayor parte de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) considera que el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quería utilizar a esta agrupación política como un taxi electoral, para ser candidato a la Presidencia de la República, sin tener trayectoria con la bandera rojiazul.

“Amador quería entrar por la cocina, que la mesa estuviera servida, el plato servido y que se le diera con cuchara grande. Eso no se vale. Simplemente, un grupo importante de asambleístas le dice que no, pero no quiere hacer procesos, recorrer calles ni ir a embarrialarse. Ese es el problema, lo quiere todo gratis”, aseguró la diputada Vanessa Castro.

Un criterio similar tienen Melina Ajoy, Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, quienes consideran bastante claro que el exministro de Rodrigo Chaves quería meterse al partido e ir de una vez por la candidatura, sin respetar los requisitos y procesos.

El lunes, se dio a conocer una carta firmada por 30 asambleístas del PUSC (el 41% de la Asamblea Nacional socialcristiana) que rechazaron levantar el requisito de cuatro años de militancia que impide a Amador postularse a la candidatura presidencial en el 2026. De inmediato, el exministro dijo que buscará otra opción.

Los delegados consideraron que Amador se manifestó de forma ofensiva, al decir que su motivo para postularse con la Unidad es su falta de recursos económicos. También, advirtieron de que existe una investigación judicial en su contra.

Amador concretó su militancia en el PUSC el 24 de junio, al pagar las cuotas de un año por adelantado.

“De entrada, tenía la intención se der candidato, era su pretensión, pero el partido tiene procesos internos. Si uno quiere ser candidato a una alcaldía, diputación o la Presidencia, tiene que respetar los procesos, cumplir los requisitos y uno de ellos es la militancia”, comentó Melina Ajoy.

Carlos Felipe García también criticó que Amador dijera que utilizaría el PUSC por ser un partido con estructura y experiencia en campañas.

“Evidentemente, don Luis desconocía los procesos internos, cómo se renuevan las estructuras, no pensando solo en diputaciones, sino también en alcaldías. Se requiere un proceso, que las personas sean responsables y comprometidas con el partido”, apuntó.

Alejandro Pacheco enfatizó que, al tomar la decisión de irse corriendo después de la posición de 30 asambleístas, no queda ninguna duda de que Amador quería utilizar la agrupación política como un taxi.

Luis Amador, exministro de Obras Públicas. Foto: Reproducción de video

Tres diputados contra la decisión de los asambleístas

En contraposición, tres diputados del PUSC objetaron el pronunciamiento de los 30 asambleístas. Se trata de Leslye Bojorges, Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles.

“Yo no comparto ninguna acción que excluya la participación de personas en nuestro partido. Creo que no es un tema de Luis Amador, es un tema de principios de participación democrática. Sin embargo, ahora debemos abocarnos al fortalecimiento de nuestro partido, a incorporar a más personas y a fortalecer los liderazgos socialcristianos a lo largo y ancho del país”, adujo Bojorges.

En criterio de Horario Alvarado, el pronunciamiento de los asambleístas fue precipitado. ¨Para él, la agrupación debe mantener las puertas abiertas para cualquier ciudadano costarricense. Alegó que, si bien Amador es investigado por la contratación para la pista de rodaje del aeropuerto de Liberia, “no tiene ningún problema legal”.

En sintonía con Horacio Alvarado, el puntarenense Carlos Andrés Robles consideró que personas que ocupan cargos en el comité ejecutivo, como Juan Carlos Hidalgo, deben renunciar de inmediato si pretenden postularse a alguna candidatura.

“Ellos no pueden cerrarle la puerta a una persona que quiera venir a hacer grande este partido”, dijo Robles.

El puntarenense acusó al presidente del partido, Juan Carlos Hidalgo, de gestar la carta que difundieron los asambleístas. “Es egoísmo de don Juan Carlos, quien pretende ser el único candidato. Para mí, Hidalgo deber renunciar hoy, si quiere ser candidato”, acotó Robles.

El presidente partidario ha evitado contestar si aspira a ser candidato.

En una posición más neutral se manifestaron la jefa de la fracción, María Marta Carballo, y la alajuelense Daniela Rojas.

Carballo aseguró que, aunque no comparte la forma en que actuaron los delegados, la respeta y cree que el PUSC tiene bases sólidas para escoger la candidatura presidencial a través de un proceso democrático, abierto y participativo.

“El PUSC es un partido que se ha nutrido a lo largo de su historia con muchos líderes, incluso de diferentes trayectorias y, en muchas ocasiones, el partido ha permitido la participación de esas personas; por eso me parece que lo actuado es precipitado y debió pasar por un análisis más amplio de todos los líderes y partidarios”, indicó.

Daniela Rojas apuntó que respeta la decisión de los asambleístas y que, más allá de cualquier candidato, el partido debe enfocarse en construir y unir esfuerzos para volver a ser gobierno en el 2026.

“La Unidad siempre ha tenido candidatos de muy alto nivel y personas muy valiosas que vienen aportar en la construcción de una mejor Costa Rica”, dijo Rojas.