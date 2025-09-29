Club Unión se negó a alojar asamblea partidaria de Luis Amador, pero el TSE lo obligó

Los asambleaístas del PIN se congregaron en uno de los salones del Club Unión el sábado 27 de setiembre.

La Asamblea Nacional del Partido Integración Nacional (PIN), en la que se eligió al exministro Luis Amador como candidato presidencial, estuvo en riesgo de no celebrarse luego de que el Club Unión retirara el permiso para realizar la reunión en uno de sus salones.

No obstante, la decisión fue revertida luego que el presidente del PIN, el exdiputado Walter Muñoz Céspedes, interpusiera un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este 28 de setiembre venció el plazo para que los partidos políticos ratificaran a sus candidatos presidenciales y a quienes postularán para una diputación.

Tras ser confirmado como aspirante presidencial del PIN, Luis Amador declaró a los medios que consideraba que sus pretensiones políticas estaban siendo “torpedeadas”.

“Usted puede ir al Tribunal Supremo de Elecciones y se encontrará un recurso de amparo electoral, por situaciones que pasaron para llegar al día de hoy (de la Asamblea Nacional)”, señaló el exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en referencia a la gestión interpuesta por Muñoz.

“¿De donde provienen esas instrucciones? Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, posiblemente vienen del inquilino de Zapote, y no le hace gracia que el día de hoy yo venga a traer el desahucio, ya por los pocos días que quedan”, agregó.

La Nación envió consultas al área de Mercadeo del Club Unión, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta.

Los delegados nacionales del PIN lograron congregarse el sábado 27 en uno de los salones del Club Unión, para ratificar la candidatura de Amador, y los de sus candidatos a las vicepresidencias, Jorge Borbón y Kathya Verdugo. También fue avalada la nómina de aspirantes a diputados.

¿Qué pasó?

27/09/2025 Candidato del PIN Luis Amador con sus vicepresidentes, Kattia Berdugo, y Jorge Borbon. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El gerente general del Club Unión, Óscar Rojas Soto, remitió a Muñoz un oficio, el 18 de setiembre, en el que confirmaba la autorización de usar uno de sus recintos para la Asamblea Nacional del PIN, los días 27 y 28 de setiembre, entre las 12 mediodía y las 6:00 p. m.

Sin embargo, el martes 23, cuatro días antes de la reunión partidaria, Vanessa Cerdas Montoya, directora comercial del Club, envió otra nota a Eduardo Morales, del PIN, informando que “con instrucciones de la presidencia del Club Unión, representada por el señor Juan Carlos Obando, no vamos a realizar ninguna Asamblea de su representada ni en esta, ni en ninguna otra oportunidad”.

Así consta en un documento del cual La Nación tiene copia y que fue aportado como prueba de la denuncia que presentó Muñoz ante el TSE, por el cambio de criterio del Club Unión.

El presidente del PIN indicó que luego de presentar el amparo electoral, recibió una nueva notificación, con fecha del 24 de setiembre, en la que Juan Carlos Obando, presidente del Club Unión, informaba que se dejaba sin efecto el documento del 23 de setiembre, mediante el cual se canceló el uso de las instalaciones para la celebración de la Asamblea del partido.

Pese a esta comunicación, el 25 de setiembre, el TSE dictó una medida cautelar, en la que instruyó a los representantes del Club Unión permitir al PIN realizar su Asamblea Nacional en las fechas programadas y en las condiciones originalmente autorizadas.

Además, advirtió que un eventual incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia a la autoridad, según lo establece el Código Electoral.

El Tribunal también contempló un plan alternativo. En caso de que, por razones atribuibles al Club Unión, no pudiera efectuarse la asamblea del 27 de setiembre, se autorizó al partido a celebrar la del 28 de setiembre en la sede de la Conferencia Episcopal, espacio que ya contaba con la anuencia para su uso.

Sin embargo, el PIN, bajo este escenario, debía comunicar de forma directa a cada delegado sobre el cambio de sede y horario.

Finalmente, el TSE dispuso que, si la asamblea del 27 de setiembre se desarrollaba con normalidad en el Club Unión, cualquier convocatoria adicional —como la prevista para el 28 de setiembre— también debía llevarse a cabo en ese mismo lugar.

El PIN no es el primer partido que efectúa una Asamblea Nacional en el Club Unión. El pasado 6 de setiembre, los delegados del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM) se reunieron en esas instalaciones para ratificar su fórmula presidencial, así como las candidaturas a diputaciones.