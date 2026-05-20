Política

Laura Fernández trabajará junto al PLN en estudios técnicos para impulsar proyectos del ROP: ‘No podemos entregarlo sin tener los datos’

Presidenta aseguró que la propuesta surgió durante la reunión del martes con la bancada liberacionista, luego de que Álvaro Ramírez “hizo un planteamiento muy brillante”

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Por Cristian Mora
Reunión de Laura Fernández con fracción del PLN
Laura Fernández aseguró que cualquier cambio relacionado con el retiro del ROP debe sustentarse en criterios técnicos para evitar afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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