Laura Fernández trabajará junto al PLN en estudios técnicos para impulsar proyectos del ROP: ‘No podemos entregarlo sin tener los datos’

Laura Fernández aseguró que cualquier cambio relacionado con el retiro del ROP debe sustentarse en criterios técnicos para evitar afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

La presidenta Laura Fernández aseguró este miércoles que trabajará junto a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) en la elaboración de estudios técnicos que permitan avanza con proyectos de ley para ampliar el retiro anticipado de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Según explicó la mandataria, en conferencia de prensa, el acuerdo surgió tras la reunión del pasado martes con la fracción liberacionista. Allí, el jefe de la bancada, Álvaro Ramírez, “hizo un planteamiento muy brillante”, indicó la mandataria.

“Propuso que como ahora no tenemos los estudios técnicos adecuados para pagar el ROP en un solo tracto, que le pidamos a la Superintendencia General de Pensiones (Supén), al Banco Central y al Ministerio de Hacienda hacer los estudios técnicos sólidos que nos den todos los datos para poder saber a ciencia cierta en cuántos tractos o en qué periodicidad de tiempo se le puede devolver el ROP a las personas”, indicó.

Fernández insistió en que el dinero del ROP pertenece a los adultos mayores y sostuvo que el objetivo del gobierno es encontrar una vía técnicamente viable para devolver esos recursos, sin comprometer la sostenibilidad del sistema de pensiones.

“¿Qué más quisiera yo que poder entregar en un solo monto ese dinero a los adultos mayores? Pero hacerlo sin tener los estudios técnicos sería irresponsable de mi parte”, afirmó.

La mandataria aseguró que tanto el oficialismo como Liberación Nacional comparten dudas sobre la ausencia de criterios técnicos suficientes para tomar una decisión definitiva sobre el tema. Por ello, acordaron impulsar de manera conjunta la solicitud de estudios a las instituciones involucradas.

Según dijo, la intención es contar “ojalá en pocos meses” con los insumos necesarios para determinar la viabilidad de eventuales cambios relacionados con el retiro de fondos del ROP.

“En esto yo siempre he sido muy clara, desde la campaña y desde antes de la campaña. El ROP es de los adultos mayores y hay que buscar la manera técnicamente correcta para entregárselos. Porque tampoco podemos consentir decisiones de entregarlo y que quiebren las pensiones de todos los demás costarricenses por tomar decisiones así, sin tener los datos”, indicó.

El ROP es un sistema de ahorro obligatorio creado para complementar la pensión básica que reciben los trabajadores al jubilarse. Este fondo se financia con aportes del patrono y del trabajador, y es administrado por operadoras de pensiones supervisadas por la Supén.

Poder Ejecutivo no convocó el ROP en extraordinarias

Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la ausencia de proyectos relacionados con el ROP en la convocatoria a sesiones extraordinarias generara dudas sobre la posición del nuevo gobierno respecto al tema.

La semana anterior, la fracción del PLN pidió públicamente a Fernández convocar las iniciativas sobre retiro anticipado del ROP, recordando que durante la campaña electoral la entonces candidata se manifestó a favor de entregar la totalidad de esos recursos.

“Estoy absolutamente de acuerdo en la devolución del ROP. El ROP es única y exclusivamente de los adultos mayores, que cotizaron y dieron aportes para él”, afirmó la mandataria el 29 de enero en un debate presidencial.

Incluso, el pasado lunes, tras una reunión entre el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, y la bancada oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, indicó que el Ejecutivo no había discutido una eventual convocatoria de esos proyectos.