¿Convocará Laura Fernández los proyectos del ROP? Esto respondió Nogui Acosta, jefe de fracción oficialista

El gobierno de Laura Fernández no se ha pronunciado sobre el futuro de los proyectos para acelerar el retiro del ROP.

La ausencia en la convocatoria del Poder Ejecutivo de los proyectos de ley para ampliar el retiro anticipado de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), sigue generando dudas sobre la postura del gobierno de Laura Fernández sobre el tema.

La reunión de este lunes entre el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, y la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), tampoco ayudó a aclarar el futuro de los tres proyectos de ley que actualmente se encuentran en la corriente legislativa, pese a las presiones de la bancada de Liberación Nacional (PLN) para que el tema se incluya en la agenda del Congreso.

Consultado por la prensa sobre si el Ejecutivo convocaría los proyectos del ROP en las sesiones extraordinarias, Nogui Acosta, jefe de bancada del PPSO, indicó que “no lo conversamos”.

La semana anterior, la fracción del PLN hizo un llamado público a la presidenta Laura Fernández, para que “cumpla su palabra” y convoque el proyecto de ley que esa agrupación presentó en el periodo pasado, esto luego que durante la campaña electoral, la entonces candidata se manifestara a favor de entregar la totalidad de los recursos del ROP.

Álvaro Ramírez, jefe la bancada verdiblanca, reiteró este lunes la petición y aseguró que la volverán a plantear este martes, durante la reunión que los diputados liberacionistas sostendrán con Fernández, en la Casa Presidencial.

“Estas promesas de campaña se tienen que cumplir, porque es así como se fortalece la democracia (...) por eso queremos, en esta reunión, que podamos establecer la forma a través de la cual podemos revisar los expedientes que tenemos (...)”, indicó.