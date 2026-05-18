Política

¿Convocará Laura Fernández los proyectos del ROP? Esto respondió Nogui Acosta, jefe de fracción oficialista

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presiona al Poder Ejecutivo para que asuma una postura sobre las propuestas de ley para permitir el retiro acelerado del ROP

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Por Lucía Astorga
Costa Rica's president-elect Laura Fernandez attends a press conference by President Rodrigo Chaves after his final State of the Nation address at the Legislative Assembly in San Jose on May 4, 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
El gobierno de Laura Fernández no se ha pronunciado sobre el futuro de los proyectos para acelerar el retiro del ROP. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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