Política

Reunión entre el PLN y Laura Fernández finaliza con acuerdos y descontento de diputada de Cartago

PLN y la presidenta Laura Fernández acordaron mantener un diálogo permanente y avanzar en una agenda conjunta tras una reunión en Casa Presidencial marcada además por la salida molesta de la diputada Janice Sandí.

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Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Reunión de Laura Fernández con fracción del PLN
Este mártes 19 de mayo, la presidenta Laura Fernández se reunió con los diputados de la fracción del PLN. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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