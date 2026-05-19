Reunión entre el PLN y Laura Fernández finaliza con acuerdos y descontento de diputada de Cartago

Este mártes 19 de mayo, la presidenta Laura Fernández se reunió con los diputados de la fracción del PLN.

La bancada del Partido de Liberación Nacional (PLN) y la presidenta Laura Fernández acordaron mantener un diálogo permanente y avanzar en una ruta de trabajo conjunta sobre varios temas prioritarios para el país, en la reunión que sostuvieron este martes en Casa Presidencial, en Zapote.

Así lo confirmó el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, quien calificó el encuentro como “positivo”.

“Ella muestra anuencia a trabajar con la fracción y a escuchar las propuestas. Hemos insistido en la importancia de un diálogo respetuoso que genere confianza para poder trabajar en equipo”, afirmó el legislador al término de la reunión.

La diputada del PLN, Janice Sandí, salió visiblemente molesta de la reunión con la presidenta Laura Fernández.

Otros acuerdos alcanzados

Entre los principales acuerdos mencionados por Ramírez está el establecimiento de canales directos de comunicación entre la Presidencia y la bancada verdiblanca, así como el compromiso de analizar conjuntamente el tema del ROP.

“Ella se mostró anuente a definir con nosotros una ruta de trabajo para que eso empiece a tomar forma”, indicó.

Durante el encuentro también se discutieron proyectos relacionados con seguridad, área en la que el diputado aseguró que existe “amplia coincidencia” entre ambas partes.

“Es un tema al que le debemos respuestas al país. Hay proyectos en la Asamblea Legislativa que nos gustaría que se convoquen”, señaló.

La reunión incluyó además conversaciones sobre el fortalecimiento del sector agropecuario, legislación vinculada a seguros y moléculas agrícolas, así como la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Diferencias sobre Crucitas

Sobre Crucitas, el jefe de fracción reconoció diferencias con la posición del Gobierno, aunque afirmó que ambas partes coinciden en la urgencia de intervenir la zona.

“Todos estamos de acuerdo en que hay un desastre en Crucitas y que hay necesidad de tomar acción inmediata”, dijo.

No obstante, explicó que la propuesta liberacionista apuesta por aprovechar el oro “sin dañar el ambiente”, mediante herramientas internacionales y mecanismos como la tokenización.

En cuanto al proyecto de armonización eléctrica, Ramírez señaló que la fracción continúa estudiando la iniciativa, aunque reconoció que el país requiere aumentar la generación de energía verde y de bajo costo.

“Es un proyecto que ya no se va a poder modificar mucho, pero sí podríamos eventualmente abrir la posibilidad de una agenda complementaria”, sostuvo.

Diputada Janice Sandí sale molesta

La reunión también estuvo marcada por la salida anticipada de la diputada del PLN, Janice Sandí, quien abandonó la sala antes que el resto de la bancada.

La diputada Janice Sandí no salió contenta de la reunión que sostuvo la fracción del PLN y Laura Fernández. (John Durán/John Durán)

La legisladora por Cartago fue la primera en salir de la sala, aparte del resto de la bancada. Cuando se le consultó qué le generó molestia, la diputada Sandí rechazó referirse al tema y delegó la vocería en el jefe de fracción, Álvaro Ramírez.