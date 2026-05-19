Política

Laura Fernández se reúne con las fracciones de oposición en Casa Presidencial

La presidenta Laura Fernández recibe este martes a las fracciones de oposición en Casa Presidencial; seguridad, agro, CCSS y reformas judiciales marcaron el arranque de las conversaciones.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar y Lucía Astorga
Reunión de Laura Fernández con fracción del PLN
Este mártes 19 de mayo, la presidenta Laura Fernández se reunió con los diputados de la fracción del PLN. (Casa Presidencial/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezReuniónPLN
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.