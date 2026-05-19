Laura Fernández se reúne con las fracciones de oposición en Casa Presidencial

Este mártes 19 de mayo, la presidenta Laura Fernández se reunió con los diputados de la fracción del PLN.

La presidenta Laura Fernández sostiene una serie de reuniones con las fracciones de oposición este martes 19 de mayo. La mandataria atenderá en Casa Presidencial, en Zapote, a cada bancada por separado.

El primer grupo en ser recibido fue el Partido Liberación Nacional (PLN), encabezado por su jefe de fracción, Álvaro Ramírez, cuyos integrantes llegaron por separado, cada uno en su respectivo vehículo.

Declaraciones de Álvaro Ramírez antes de la reunión con Laura Fernández

Antes de ingresar al encuentro, el jefe de fracción verdiblanco aseguró que la bancada liberacionista llegó con la intención de compartir con la mandataria la “agenda de soluciones por Costa Rica”, impulsada por el PLN y también trabajada junto al denominado bloque democrático en la Asamblea Legislativa.

El diputado indicó que temas como seguridad, agro y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estarán entre las prioridades de la conversación con la mandataria, así como impulsar iniciativas vinculadas con el sector agropecuario.

Ramírez también señaló que la comisión legislativa sobre reformas constitucionales será relevante para discutir eventuales cambios relacionados con justicia pronta y cumplida y rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Llegada de diputados del PLN a Casa Presidencial este 19 de mayo para reunión con la presidenta Laura Fernández. (John Durán/John Durán)

No obstante, descartó la posibilidad de negociar temas que su agrupación considera “líneas rojas”.

“En materia de derechos de los costarricenses y en materia de democracia no hay margen de negociación”, afirmó.

Este mártes 19 de mayo, la presidenta Laura Fernández se reunió con los diputados de la fracción del PLN. (Casa Presidencial/Cortesía)

En un inicio, los periodistas debían esperar afuera de la Casa Presidencial por disposición de la Presidencia. No obstante, a las 9:36 a. m. se revirtió el criterio y se permitió el ingreso de la prensa.

Diputada del PLN sale molesta de la reunión

La diputada del PLN, Janice Sandí, salió visiblemente molesta de la reunión con la presidenta Laura Fernández.

La legisladora por Cartago fue la primera en salir de la sala, aparte del resto de la bancada. Cuando se le consultó qué le generó molestia, la diputada Sandí rechazó referirse al tema y delegó la vocería en el jefe de fracción, Álvaro Ramírez.

La diputada del PLN, Janice Sandí, salió visiblemente molesta de la reunión con la presidenta Laura Fernández.

Llegada del Frente Amplio: ‘Tenemos muchas expectativas’

Alrededor de las 10:00 a. m. llegó la fracción del Frente Amplio para asistir a la reunión pactada a esa hora.

José María Villalta, jefe de la bancada, aseguró sentirse esperanzado de que se puedan lograr acuerdos durante el encuentro.

La fracción del Frente Amplio llegó a la Casa Presidencial para reunirse con la presidenta Laura Fernández.

“Tenemos muchas expectativas, hay puntos claros que nosotros somos libres. Vamos a defender los derechos del pueblo costarricense y nos vamos a plantar firmes en esos temas que hemos planteado, que no vamos a permitir que avance la corrupción y el abuso de poder”, comentó.

El jefe de la fracción frenteamplista mencionó que pondrán sobre la mesa propuestas en temas de salud, seguridad, educación, derechos de los trabajadores.

“Creemos que hay posibilidades de construir acuerdos”, agregó.

Frente Amplio llegó a Casa Presidencial para reunión con Laura Fernández. (John Durán /John Durán)

Luego de la cita con el Frente Amplio, a las 11:00 a. m. será el turno de las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles, representantes de las bancadas unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), respectivamente.

Este lunes, además, Fernández adelantó que el próximo viernes 29 de mayo convocará a los 57 diputados a una “encerrona” para ver los datos reales del estado de la seguridad pública.