Política

Laura Fernández dice que México es un referente de lo que Costa Rica debe evitar; senador oficialista la llama ‘trumpista’

La presidenta electa de Costa Rica también se refirió al posible levantamiento de las garantías y libertades

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández dijo que México es el "referente" de lo que no quiere que ocurra en Costa Rica.
Laura Fernández dijo que México es el "referente" de lo que no quiere que ocurra en Costa Rica. A la derecha, en la imagen, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezMéxicoseguridadClaudia Sheinbaum
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.