Laura Fernández dice que México es un referente de lo que Costa Rica debe evitar; senador oficialista la llama ‘trumpista’

La presidenta electa, Laura Fernández, señaló que México es un referente de lo que Costa Rica debe evitar en materia de seguridad. Así lo dijo en una entrevista con el diario mexicano Milenio.

Al ser consultada sobre una frase en la Fernández señaló que no iba a esperar a que Costa Rica se convierta en México, dijo: “(Me refería) a los problemas que tristemente nuestro hermano país México ha enfrentado en el tema del crecimiento exponencial de redes del narcotráfico, delitos contra la vida. México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar... en algunas ciudades, por supuesto”.

La presidenta electa dijo que también evitaría que en Costa Rica ocurran escenarios similares a los de El Salvador, Ecuador o Colombia.

La frase la costarricense generó las críticas del senador oficialista mexicano, Gerardo Fernández Noroña, quien calificó de “muy desafortunado” el comentario.

“Que justifique su subordinación hablando mal de un país que ha sido profundamente solidario con Costa Rica, la pinta de cuerpo completo”, escribió en su cuenta de X.

El político mexicano agregó que “Fernández es la derecha trumpista en Costa Rica”.

Hasta el momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se ha referido al respecto.

Garantías individuales

Durante la entrevista, Fernández aprovechó para reiterar que está dispuesta a solicitar al Congreso el levantamiento de garantías y libertades individuales, en casos extraordinarios “ante un escenario de catástrofe nacional”.

Ese planteamiento le generó críticas por parte de la oposición durante la recién pasada campaña electoral.

La también ministra de la Presidencia dijo que no lo pediría bajo el escenario actual, donde “no hemos visto una crecida exponencial”

Bajo la administración de Rodrigo Chaves se dio el año más violento en la historia de Costa Rica. En el 2022, hubo 654 homicidios; en 2023, que ha sido el más violento en la historia, la cifra aumentó a 905 asesinatos y luego bajó a 876 en 2024. En tanto, el 2025 cerró con 873 homicidios.

En lo que va del gobierno actual, han asesinado a más de 3.300 personas.

La presidenta electa volvió liberar al Ejecutivo de culpas por la crisis de homicidios que enfrenta el país y señaló al Poder Judicial.

“No basta con la voluntad del Gobierno de la República. Podemos poner un policía en cada esquina de Costa Rica, que si los policías detienen a los delincuentes, pero los delincuentes no van presos, o van presos un tiempo ínfimo, estamos en círculo vicioso; y también depositando fondos públicos en un canasto donde la plata se sale”, señaló la oficialista.

La presidenta electa dijo que es “muy triste” la realidad de Costa Rica en cuanto a seguridad.

Fernández dijo que continuaría con operativos de seguridad conjuntos con el gobierno de Donald Trump. Señaló que espera seguir fortaleciendo las alianzas con ese país.

Este 7 de marzo, Chaves y Fernández se reunirán en Florida con Trump, para discutir un programa denominado “Escudo de las Américas”.

Este 5 de marzo, el Gobierno de Costa Rica firmó una declaración conjunta con Estados Unidos y 15 países más del continente americano en la que se suscribe el principio de “paz a través de la fuerza” para el hemisferio occidental.

Recientemente, el asesor de Fernández, Fabián Silva, propuso instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.