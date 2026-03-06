Donald Trump se reunirá con Rodrigo Chaves y Laura Fernández: lo que debe saber sobre la cumbre en Miami

El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández se reunirán este 7 de marzo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del "Escudo de las Américas".

El mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, se reunirán en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre “Escudo de las Américas”.

El evento tendrá lugar este sábado 7 de marzo. Aquí le explicamos los puntos clave que debe conocer sobre esta cita en la que participarán 12 países invitados.

¿Dónde será la reunión?

La reunión se realizará en una lujosa propiedad de Donald Trump en Miami, Florida: el Trump National Doral Miami. El complejo abrió en 1962 y, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los destinos de turismo de lujo más reconocidos del sur de Florida.

¿Quiénes participarán?

La Casa Blanca confirmó la representación de una docena de países. Entre los asistentes destacan líderes y delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Guyana.

La delegación costarricense estará encabezada por Chaves y Fernández, acompañados por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.

México y Brasil, las economías más grandes de la región y actualmente bajo gobiernos de izquierda, quedaron excluidos de la convocatoria. El evento ocurre, además, antes del viaje previsto de Trump a Pekín para reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping.

¿Cuáles temas se hablarán?

La cumbre se realiza en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán; sin embargo, las expectativas giran en torno a otro eje estratégico: disminuir la influencia de China en los países de América.

Reducir el peso de Pekín en una región cada vez más dependiente de su economía no será fácil, ya que para muchos países China —que posee la segunda economía más grande del mundo— es el primero, segundo o tercer socio comercial.

Bajo este panorama, la estrategia de Washington apunta a consolidar una coalición de aliados ideológicos mediante acuerdos comerciales, financiamiento y términos de inversión atractivos, según análisis publicados por el medio Al Jazeera.

¿Qué dice la Casa Blanca?

En una publicación en redes sociales, la Casa Blanca calificó el evento como una reunión histórica. “Cumbre del Escudo de las Américas: la reunión histórica que refuerza la Doctrina Donroe”, escribió en X (antes Twitter).

THIS WEEKEND 🇺🇸



Shield of the Americas Summit: the historic meeting reinforcing the Donroe Doctrine pic.twitter.com/TC7hg6OArN — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

La Doctrina Donroe es una evolución de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente estadounidense, James Monroe, que buscaba evitar que potencias extranjeras europeas intervinieran en los asuntos del continente. En este caso, hace referencia al plan de Trump para establecer el dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental.

“El propósito de esta coalición histórica, impulsada bajo la ‘Doctrina Donroe’, es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en toda la región", agregó la Casa Blanca.

Por otro lado, la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, dijo que la cumbre tiene como fin fortalecer una coalición regional enfocada en combatir el narcotráfico, las bandas criminales y la migración ilegal. A esto, Rodrigo Chaves añadió que él planteará, además, el tema de la minería ilegal.

¿Cómo va preparado Rodrigo Chaves?

Tras la invitación de Trump, en coordinación con el canciller Arnoldo André, el Gobierno costarricense decidió que Fernández acompañará a Chaves en la visita.

“Ella me va a acompañar no solo en el viaje, sino que se va a sentar en la mesa principal con los mandatarios de esos 13 países de una mentalidad similar, los aliados verdaderos de los Estados Unidos”, afirmó Chaves, quien indicó que el objetivo es que la presidenta electa genere su primera impresión ante la comunidad internacional.

Además del tema de la minería ilegal, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario dijo que defenderá que Costa Rica merece un trato diferenciado y mejor frente a otras naciones, pero que no solicitará excluir formalmente a la industria de dispositivos médicos de una investigación comercial en Estados Unidos.

Tras la cita en Florida, Rodrigo Chaves y Laura Fernández viajarán a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast, programada para el 11 de marzo.