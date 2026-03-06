El Mundo

Donald Trump se reunirá con Rodrigo Chaves y Laura Fernández: lo que debe saber sobre la cumbre en Miami

Le explicamos lo que debe saber sobre la cumbre de Donald Trump en Miami donde asistirán Rodrigo Chaves y Laura Fernández este sábado 7 de marzo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández se reunirán este 7 de marzo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del "Escudo de las Américas".
El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández se reunirán este 7 de marzo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del "Escudo de las Américas". (El Financiero/EF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpRodrigo ChavesLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.