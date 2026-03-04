Política

Rodrigo Chaves no pedirá excluir los dispositivos médicos de la investigación de Estados Unidos que amenaza a esa industria

El presidente Rodrigo Chaves visitará a Donald Trump el 7 de marzo. Esto dijo sobre industria de dispositivos médicos en Costa Rica ante eventuales aranceles de Estados Unidos.

Por Cristian Mora y Yucsiany Salazar
El gobierno procura la aprobación del proyecto de jornadas laborales 4-3, que se aplicarían en industrias intensivas en Costa Rica.
Rodrigo Chaves se pronuncia sobre posible impacto en sector de dispositivos médicos ante aranceles de Estados Unidos. Imagen con fines ilustrativos. (Riverpoint Medical)







