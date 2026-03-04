Rodrigo Chaves no pedirá excluir los dispositivos médicos de la investigación de Estados Unidos que amenaza a esa industria

Rodrigo Chaves se pronuncia sobre posible impacto en sector de dispositivos médicos ante aranceles de Estados Unidos. Imagen con fines ilustrativos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que no solicitará excluir formalmente a la industria de dispositivos médicos de una investigación comercial en Estados Unidos, pero aseguró que defenderá que Costa Rica merece un trato diferenciado y mejor frente a otras naciones.

Así lo indicó en conferencia de prensa tras una consulta de La Nación sobre si, en la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el próximo 7 de marzo, gestionará la exclusión de este sector de la investigación por seguridad nacional ejecutada por el Departamento de Comercio, la cual podría derivar en un aumento de aranceles.

“Yo no voy a hablar de esto con el presidente Trump. Yo voy a decirle al presidente Trump que tratar a países diferentes de manera igual es inconveniente para los intereses de los Estados Unidos y para elementos de justicia. Y que tratar a países iguales de manera diferente es también contrario a los intereses de los Estados Unidos”, afirmó el mandatario.

Chaves sostuvo que Washington debería mantener distinciones entre naciones que comparten “valores correctos” y aquellas que, a su criterio, no colaboran con objetivos comunes de paz y estabilidad hemisférica.

Los aranceles

Los aranceles generales del 15% a las importaciones hacia Estados Unidos, anunciados por el presidente Donald Trump, comenzarían a aplicarse esta misma semana, según indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La medida surge luego del revés judicial que enfrentó la Casa Blanca el mes pasado, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró ilegal buena parte de los aranceles impuestos a diversos socios comerciales, tanto aliados como adversarios.

Tras ese fallo, Trump anunció que recurriría a otro instrumento legal para reinstaurar gravámenes. Inicialmente, habló de un arancel adicional del 10%, pero posteriormente comunicó que sería del 15%, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esa disposición permite aplicar tarifas por un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso autorice una prórroga.

La eventual aplicación de nuevas tarifas genera inquietud en el sector exportador, dada la relevancia estratégica de esta industria para la economía nacional. Los dispositivos médicos representan casi la mitad de las exportaciones costarricenses y su principal destino es el mercado estadounidense; además, la mayoría de las empresas instaladas en el país son de capital norteamericano.