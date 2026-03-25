Política

Laura Fernández da su opinión sobre plan de Yara Jiménez para limitar control político de diputados

Presidenta electa asegura que ella será la primera persona que investigará y perseguirá a cualquier funcionario público, sea de su gabinete o no

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Por Aarón Sequeira
Tribunal supremo de Elecciones
Laura Fernández aseguró que ella será la primera en investigar a cualquier funcionario público, sea de su gabinete o no, que tenga sobre sí una presunción de corrupción. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Control políticoLaura FernándezPresidenta electaYara Jiménez
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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