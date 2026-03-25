Laura Fernández da su opinión sobre plan de Yara Jiménez para limitar control político de diputados

Laura Fernández aseguró que ella será la primera en investigar a cualquier funcionario público, sea de su gabinete o no, que tenga sobre sí una presunción de corrupción.

La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, manifestó su opinión sobre la propuesta de la diputada electa Yara Jiménez, candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa, para limitar el control político en la labor de los congresistas.

En declaraciones a la prensa, luego de reunirse con los diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), Fernández lanzó fuertes críticas contra el trabajo de control político que han hecho los actuales legisladores.

Según la ministra y presidenta electa, los espacios de control político “no producen nada, son un quéjese aquí, es una sacadadera de clavos, hasta de chismes”.

“Eso no produce nada, no edifica”, dijo Laura Fernández en sus declaraciones a los medios de comunicación, pero de inmediato aseguró que son “funciones estratégicas de la Asamblea, tanto la formación de leyes como el control político sobre el quehacer de todo el Estado”.

La ministra adujo que la Asamblea debería estar ejerciendo su atribución constitucional de control político vigilando, junto con la Contraloría General de la República, el quehacer del Poder Judicial.

“¿Dónde están investigando por qué a Celso Gamboa lo acaban de extraditar por una orden de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y no del Poder Judicial?“, alegó la ministra de Rodrigo Chaves.

Fernández también adujo que las voces que hoy cuestionan la propuesta de Yara Jiménez son “las voces de la añeja política, a las que les parece normal, correcto y adecuado que nuestra Asamblea pase horas pateando la pelota para delante y no deciden nada”.

Específicamente sobre las ideas que ha expresado la inminente presidenta legislativa, Yara Jiménez, Fernández aseguró que ella va a apoyar todas las medidas que la diputada electa quiera impulsar para “hacer más eficiente el trabajo de la Asamblea Legislativa”.

La presidenta manifestó que, en el próximo periodo legislativo, “hay que lavarle la cara a la Asamblea, porque esta ha sido una Asamblea que no ha generado resultados en el tiempo que este país lo necesita”.

Las declaraciones de Fernández van en el mismo tono del gobierno de Rodrigo Chaves, principalmente con base en el reclamo de que los diputados no aprobaron, tal como el mandatario quería, proyectos como la ley jaguar, que pretendía debilitar las potestades de la Contraloría General de la República, o bien proyectos como el de legalizar la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris, o incluso el plan sobre jornadas extendidas laborales 4-3.

Los reclamos del Poder Ejecutivo contra el Congreso también resienten la apertura de varias investigaciones contra jerarcas del gabinete chavista y el trámite de dos solicitudes de desafuero, la primera de la Corte Suprema de Justicia y la segunda del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Apoya investigar y perseguir a cualquier funcionario público, por corrupción

Precisamente sobre las comisiones investigadoras, Laura Fernández dijo que apoya su integración cuando sea necesario revisar un tema, por la gravedad del caso del que se trate, para generar un insumo importante para tomar decisiones.

“Me parece una pérdida de tiempo hacer comisiones solo por hacerlas, y despilfarrar recursos del Presupuesto Nacional y que no llegan a nada, o consumen horas de horas, para al final terminar con un reporte que no tiene ningún efecto judicial ni jurídico, más que trasladarse a otra comisión”, dijo la presidenta electa.

La creación de comisiones investigadoras forma parte del trabajo de la Asamblea Legislativa con base en el inciso 23 del artículo 121 constitucional, donde establece que los diputados pueden crear comisiones para investigar cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rendir el informe correspondiente.

“Las comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”, dice ese inciso de la Carta Magna.

Consultada por La Nación, Laura Fernández aseguró que ella será la “primera persona que va a investigar y a perseguir a cualquier funcionario público”, sea de su gabinete o no, por presuntos actos de corrupción.

“Cero, cero, cero tolerancia a la corrupción. Desde el más sencillo servidor público hasta el más pintado de los pintados, tiene que manejarse con ética, rectitud y aplicando a cabalidad los debidos procedimientos. Voy a ser la primera en alzar la voz contra cualquier presunción, o tufito a corrupción que se dé en la función pública”, dijo.