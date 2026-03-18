PLN responde a Yara Jiménez sobre pretensión de limitar el control político

El jefe designado de la futura fracción del PLN, Álvaro Ramírez, respondió a Yara Jiménez que Liberación no va a permitir que se impida el control político.

El jefe designado de la futura fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, respondió este miércoles a las declaraciones sobre el control político que le dio Yara Jiménez, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a La Nación.

Durante la entrega de credenciales a la presidenta electa, Laura Fernández, Jiménez afirmó que, si de ella dependiera, limitaría la potestad constitucional de hacer control político que tienen los diputados del Congreso y también limitaría la potestad, igualmente constitucional, de realizar investigaciones políticas.

La diputada electa, quien actualmente es la secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves, aseguró que, en los últimos años, “algunas comisiones investigadoras” han implicado un uso ineficiente de recursos públicos y del tiempo de los congresistas.

Jiménez alegó que esos órganos han derivado en procesos sin fundamento y que generaron cargas innecesarias, tanto para los legisladores como para los jerarcas del Poder Ejecutivo que han sido llamados a comparecer y que han sido investigados.

En respuesta a la candidata a presidenta, Álvaro Ramírez aseguró que al PLN le preocupan dichas declaraciones, y enfatizó que el control político es una parte esencial de la labor de la Asamblea Legislativa.

“Es a través del control político que podemos denunciar situaciones de corrupción o exigir mejores servicios para los ciudadanos. Por eso es tan importante mantener esta función que la Constitución Política le otorga al Congreso”, dijo Ramírez.

El diputado electo añadió que Liberación Nacional no solo respalda que se mantenga el control político, sino también ejercerá esa función “importantísima que la Carta Magna” les otorga a los parlamentarios.

La propia Jiménez es una de las personas que han sido convocadas a declarar, en enero, ante el órgano investigativo por excelencia del Congreso, la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos.

Su convocatoria respondió a menciones sobre su nombre en audiencias relacionadas con el intento del gobierno de ceder el proyecto vial Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco.

Previamente, en julio de 2025, Jiménez fue interpelada por el proceso de nombramiento de la Junta Directiva temporal del Banco Nacional (BN), tras la destitución del pleno de directivos anteriores.