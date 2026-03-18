Política

PLN responde a Yara Jiménez sobre pretensión de limitar el control político

Candidata chavista a presidenta de la Asamblea Legislativa cuestionó la potestad constitucional de los diputados para hacer control político e investigaciones

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Por Aarón Sequeira
Candidato a diputado del PLN por San José
El jefe designado de la futura fracción del PLN, Álvaro Ramírez, respondió a Yara Jiménez que Liberación no va a permitir que se impida el control político. (Jose Cordero/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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