Política

¿Se acabaron las comisiones investigadoras en la Asamblea Legislativa? Esto dice Nogui Acosta, jefe designado de Pueblo Soberano

Cualquier investigación que se abra requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes, pero todo estará en manos de los oficialistas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
27 de noviembre del 2023. Asamblea Legislativa. 18:00 hrs. El presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Marco Acuña y el funcionario José Rafael Solano comparecen ante la comisión legislativa que investiga los contratos de SINART. En la foto: Marco Acuña y José Rafael Solano se juramentaron y respondieron las consultas de los diputados de la comisión. Marco Acuña durante comparecencia. Foto: Albert Marín para La Nación.
Con una amplia mayoría de diputados del partido de gobierno, una comisión investigadora sobre los contratos de publicidad del Sinart como la que presidió Vanessa Castro, del PUSC, junto con Dinorah Barquero, del PLN, serían imposibles en la futura Asamblea Legislativa. (Albert Marín/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nogui AcostaComisiones investigadorasAsamblea LegislativaDiputados chavistas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.