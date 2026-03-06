¿Se acabaron las comisiones investigadoras en la Asamblea Legislativa? Esto dice Nogui Acosta, jefe designado de Pueblo Soberano

Con una amplia mayoría de diputados del partido de gobierno, una comisión investigadora sobre los contratos de publicidad del Sinart como la que presidió Vanessa Castro, del PUSC, junto con Dinorah Barquero, del PLN, serían imposibles en la futura Asamblea Legislativa.

La llegada a la Asamblea Legislativa de una fracción oficialista de 31 diputados abre un nuevo panorama sobre la apertura de investigaciones parlamentarias relacionadas con instituciones del Poder Ejecutivo y los jerarcas de confianza de la próxima administración, a diferencia de los últimos tres gobiernos.

Desde Laura Chinchilla (2010-2014), quien tuvo una bancada con 24 integrantes, no ha habido una fuerza política de gobierno que pueda poner condiciones a la hora de abrir las comisiones investigadoras.

Aunque la aprobación de los órganos de control político encargados de cuestionar actuaciones de los jerarcas solamente requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes en el plenario, con una fracción oficialista de 31 miembros prácticamente se bloquea esa opción.

Salvo que se trate de investigaciones de interés del Ejecutivo hacia otros actores, tal como ya lo dejó ver el diputado electo José Miguel Villalobos, quien prevé indagaciones sobre el Poder Judicial, podría no haber más averiguaciones de los congresistas sobre el Ejecutivo y sus jerarcas.

‘Vamos a tener la responsabilidad de hacer investigaciones importantes’

La Nación le preguntó al jefe designado de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el diputado electo Nogui Acosta, si se acabaron las comisiones investigadoras en la Asamblea Legislativa.

El futuro congresista aseguró que las comisiones investigadoras deben tener un punto fundamental, que es analizar temas de relevancia nacional.

Sin embargo, aseguró que en el Congreso han proliferado comisiones investigadoras que quieren sustituir al Ministerio Público, que se hacen para situaciones puntuales sobre situaciones de jerarcas del gobierno o comisiones que, “desde el principio, se sabe que no van a llegar a ninguna conclusión, y solo quieren hacer publicidad”.

El exministro de Hacienda, quien durante su ejercicio como jerarca del gobierno de Rodrigo Chaves enfrentó investigaciones legislativas en su contra, aseguró que ahora ellos, los diputados del PPSO, van a “tener la responsabilidad de hacer investigaciones importantes”.

El jefe entrante del partido de gobierno, Nogui Acosta, dijo que la Asamblea solo hará investigaciones importantes en el próximo periodo. La jefa chavista actual, Pilar Cisneros, ha sido muy crítica de las investigaciones que han realizado los actuales diputados y las ha calificado como una pérdida de tiempo. (John Durán/La Nación)

“Lo hablaremos con las demás fracciones, nos parece que es un tema relevante tener una Comisión de Control y Gasto Público, que no solo evalúe a los jerarcas, pero que tenga más trascendencia de la que han tenido todas las propuestas y mociones que se han presentado en la comisión que solo ha hecho difuminar la capacidad de análisis”, alegó Acosta.

En el actual periodo se han realizado investigaciones sobre la estructura paralela de financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, que concluyó en febrero de 2025, y envió insumos a la Fiscalía General de la República, así como la investigación realizada sobre el presunto manejo de la Presidencia de la pauta publicitaria gubernamental en favor de medios de comunicación afines a Chaves.

Esta semana, concluyó su labor la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con un informe favorable al gobierno, pues los integrantes de ese foro son, en mayoría, aliados del chavismo.

Ese tipo de pesquisas no serían posibles en la próxima Asamblea, pues ni siquiera se podrá aprobar la apertura de la comisión.

En el caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, órgano investigador por excelencia del Congreso, ha sido presidido tradicionalmente, por costumbre parlamentaria, por una diputación de la oposición.

Para esta ocasión, Nogui Acosta respondió que aún no se ha conversado con los otros jefes de fracción, Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y José María Villalta, del Frente Amplio (FA), ni con las diputadas de fracciones unipersonales, Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), ni Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sobre qué van a hacer.

¿Estarían ustedes dispuestos a que un diputado de la oposición presidan esa comisión, como tradicionalmente ha sucedido?, le preguntó este medio a Acosta.

“Esa conversación no la hemos tenido. Otra vez, cruzaremos el río cuando lleguemos a la orilla”, adujo el jefe oficialista entrante.