Política

Laura Fernández anunció primeros proyectos de ley convocados en la Asamblea Legislativa

Presidenta dijo que enviará al Congreso ‘los proyectos que por mezquindad política no han sido aprobados en el pasado’

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Por Roger Bolaños Vargas
Traspaso de poderes. Laura Fernández asumió como presidenta de la República
La presidenta Laura Fernández anunció los primeros proyectos que convocará para su debate en el Congreso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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