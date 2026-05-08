Laura Fernández anunció primeros proyectos de ley convocados en la Asamblea Legislativa

La presidenta Laura Fernández anunció los primeros proyectos que convocará para su debate en el Congreso.

La presidenta Laura Fernández Delgado anunció este viernes, tras recibir la banda presidencial, los primeros proyectos de ley que convocará para su trámite en la Asamblea Legislativa.

Fernández firmó el decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderán por los próximos tres meses, hasta el 1.° de agosto.

La convocatoria incluye los proyectos de ley para la construcción de la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, y la explotación minera a cielo abierto en Crucitas.

“Todos los proyectos de ley que por mezquindad política no fueron aprobados en los últimos 4 años, a partir de hoy son convocados a la Asamblea Legislativa”, declaró Fernández.

La mandataria no detalló cuáles otras iniciativas propondrá para debate del Congreso.

Las propuestas para la construcción de la Marina de Limón y Ciudad Gobierno fueron señaladas en el pasado por ser inconstitucionales. Según advirtió la Contraloría General de la República (CGR) el 4 de setiembre del 2023, era ilegal la idea del gobierno de desarrollar la obra sin concurso público, mediante un trámite expedito, bajo la ejecución del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Poder Ejecutivo proponía utilizar un procedimiento especial, que se encuentra regulado por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.

Sin embargo, la Contraloría concluyó que el proyecto excedía los límites de lo que es posible realizar mediante el artículo 67, por lo que era necesario cumplir con los procedimientos ordinarios de contratación de obra, que incluyen la aprobación de la Asamblea Legislativa al tratarse de un endeudamiento internacional.

Ante la advertencia de ilegalidad emitida por la Contraloría, el gobierno promovió tres iniciativas para convocar a referéndum y modificar la ley, pero estos esfuerzos fracasaron. Paralelamente, las propuestas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa con el mismo propósito tampoco prosperaron.