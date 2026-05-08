Laura Fernández jura junto a sus vicepresidentes en traspaso de poderes de Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, se juramentó frente a una biblia y una Constitución Política este viernes 8 de abril en el Estadio Nacional, en La Sabana, durante el traspaso de poderes de cara a la administración 2026-2030.

Junto a ella, también prestaron juramento Francisco Gamboa, primer vicepresidente, y Douglas Soto, segundo vicepresidente recién nombrado embajador en Estados Unidos.

Seguidamente, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, le retiró la banda presidencial al ahora exmandatario Rodrigo Chaves, para imponérsela a la nóvel presidenta Fernández.