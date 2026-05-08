Traspaso de poderes de Laura Fernández: acaparamiento de entradas desata reclamos de quienes quedaron excluidos

Personas consultadas por La Nación expresaron molestia por la imposibilidad de obtener entradas al traspaso, mientras que algunos asistentes contaban con gran cantidad de boletos.

La entrega de entradas para el traspaso de poderes en el Estadio Nacional generó molestia entre algunos asistentes que denunciaron un acceso desigual: mientras algunos grupos contaban con múltiples boletos, otros —pese a intentar obtenerlos desde el primer momento— no lograron conseguir ni uno.

Beatriz Leiva, vecina de Cartago, describió una escena que, a su juicio, resume la situación.“Vi ahí en gramilla una señora con un sobre con bastantes entradas y ella dudó. Yo le dije: Regáleme dos, somos dos, vine con mi hijo, nada más. Ella lo dudó, le digo yo: Si alguien de su grupo faltó, dóneme las entradas”.

Beatriz Leiva y Ana María

Según relató, no se trataba de un caso aislado. Observó a varias personas con boletos que incluso dudaban en usarlos o los ofrecían, mientras otros permanecían afuera. En contraste, cuestionó que quienes intentaron ingresar por los canales oficiales no lo lograron.

Reclamó que haya “personas que sí queremos estar ahí y que nos costó tanto, porque ingresamos inmediatamente el día que dieron las entradas y no pudimos”.

La frustración también se tradujo en cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.“Me hubiera gustado saber eso, ¿por qué hay tantas personas con entradas en su poder, y nosotros no pudimos adquirir ni dos entradas?”, declaró a La Nación.

El reclamo se repitió entre otros asistentes. William Elizondo, de Santo Domingo de Heredia, criticó la falta de acceso pese a su intención de participar.“Yo voté por esa doña Laura, yo soy adulto mayor, cómo no va a haber una entrada para mí. Estuve tanteando entrar y no pude”, aseguró.

Además, cuestionó las restricciones en el ingreso y el carácter del evento: “Yo vine en bus antier y me dijo un guarda del Estadio Nacional que ya no había entradas, eso no puede ser así. Esto es libre, ¿no?, un traspaso es libre, para que todo el pueblo de Costa Rica, nosotros, los que mandamos aquí, tenemos que entrar”.

También expresó su inconformidad con la distribución de los boletos: “A una persona le dan tres entradas, ¿cómo es posible, cuando uno no tiene una sola entrada? No se vale, no se vale así”.

Una persona coordinó grupo de 50

En contraste con las quejas, algunos grupos llegaron con logística definida y sin mayores obstáculos. Esther Coronado, proveniente de Dos Brazos de Río Tigre, en Puerto Jiménez, explicó que salió desde las 11 p. m. del jueves como parte de un grupo coordinado.

El traslado incluyó personas de distintas comunidades. Según detalló, viajaron en un bus con unas 50 personas, incluyendo asistentes de Piedras Blancas, Quepos y Palmar. La coordinación estuvo a cargo de una mujer identificada como Lidia Galimany, quien —según Coronado— “se encargó de conseguir todas las entradas para el grupo”.

Las entradas para asistir al traspaso de poderes se habilitaron el 28 de abril a través de la plataforma digital Kuikpei.com. Según informó la organización, se pondrían a disposición 27.000 boletos, con un límite de tres por persona.

La Nación corroboró las dificultades para obtener entradas. Un equipo intentó adquirir boletos desde el momento en que se habilitó el acceso; sin embargo, no fue posible. Desde el primer minuto, la única sección disponible era la gradería sur, la cual se mantuvo constantemente reportada como completamente llena.

Incluso entre quienes sí obtuvieron entrada hubo inconvenientes. Geovanni Rodríguez contó que, pese a tener boleto, no pudo ingresar por llevar un bolso, por lo que optó por ceder su espacio a otra persona.

Otros asistentes, como Ana María, vecina de Hatillo, tampoco lograron conseguir boletos, pero decidieron permanecer en las afueras del recinto junto a su esposo y dos hijos para observar la transmisión.

Participación estudiantil

Una porción de las entradas al evento fue asignada a la participación de delegaciones estudiantiles, las cuales fueron invitadas por el gobierno mediante el Ministerio de Educación Pública (MEP). Marleny Granados Angulo, docente del CTP de Cañas, Guanacaste, acompañó a un grupo de jóvenes que llegó desde la madrugada.

“Estamos muy felices porque nunca habíamos participado de un evento tan solemne e importante como este. Los chicos vienen con muchas expectativas, algunos vienen hasta a conocer por primera vez el estadio”, manifestó.

Según explicó Abel Elizondo, director del CTP Fernando Volio, en Quebradilla de Cartago, su delegación estuvo conformada por 44 estudiantes y cinco docentes. La selección se realizó con base en participación en actividades institucionales, rendimiento académico y compromiso estudiantil.

Indicó que el traslado fue coordinado con empresarios de transporte estudiantil y los estudiantes contaban con póliza.