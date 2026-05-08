Política

Traspaso de poderes de Laura Fernández: acaparamiento de entradas desata reclamos de quienes quedaron excluidos

Testimonios de asistentes evidencian fallas en la distribución: mientras algunos grupos concentraban múltiples boletos, otros no lograron acceder pese a intentar desde el primer momento

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Por Lucía Astorga, Yucsiany Salazar , y Christian Montero
Traspaso de poderes
Personas consultadas por La Nación expresaron molestia por la imposibilidad de obtener entradas al traspaso, mientras que algunos asistentes contaban con gran cantidad de boletos. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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