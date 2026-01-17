‘La fe no tiene dueño’: Juan Carlos Hidalgo cuestiona a figuras que buscan condicionar el voto cristiano

El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, cuestionó a las figuras políticas y religiosas que se están arrogando ser los cabecillas de un movimiento cristiano para pedir el voto por Laura Fernández, aspirante del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“La fe no tiene dueño”, dijo Hidalgo. “Unos y otros ahora salen diciendo que son los cabecillas de un movimiento y que los cristianos simplemente deben obedecer, sin pensar ni cuestionarse nada”, añadió.

Las declaraciones surgen luego de que La Nación revelara que Laura Fernández y su partido, Pueblo Soberano, acordó candidaturas a diputados con los pastores del Foro Mi País, un grupo político de religiosos.

Además, la candidata oficialista prometió “apertura” en la escogencias para magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensoría de los Habitantes y embajadas.

Así fue consignado en un volante entregado a pastores el pasado jueves 15 de enero por el Foro Mi País a un grupo de pastores que se reunieron con Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia de PPSO y jefe de campaña de Fernández. El encuentro se efectuó en el Templo Bíblico, en Tibás. La intención era pedir el voto para la aspirante oficialista.

El titular del volante es “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano?“. Luego, reseña ”los compromisos de doña Laura Fernández".

Hidalgo aseguró confiar en la capacidad de los costarricenses “para ver cuando alguien quiere sacar provecho a sus costillas”.

El candidato de la Unidad señaló que quien se arroge ser el dueño de la fe “se desacredita ante todos los que saben discernir entre la verdad y la mentira”.

Por último, Hidalgo hizo un llamado al voto “con conciencia e informado”.