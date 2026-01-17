Política

Política y religión: ¿Qué está prohibido hacer durante la campaña electoral y cuáles pueden ser las consecuencias?

Constitucionalista considera que con la repartición de folletos de Foro Mi País en los que se instruye a votar por Laura Fernández y se precisan acuerdos con ella, ‘se están usando las creencias religiosas para inducir a sus feligreses a votar por la candidata’

Por Fernanda Matarrita Chaves
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
El grupo político de religiosos, Foro Mi País, repartió a un grupo de pastores folletos en los que instruyen cómo votar por Laura Fernández. La Constitución Política y el Código Electoral establecen las prohibiciones que existen con respecto a política y religión. (JOHN DURAN/John Durán)







