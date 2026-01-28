Juan Carlos Hidalgo muestra folleto con pacto entre Laura Fernández y pastores evangélicos; Claudia Dobles señala video donde se habla de puestos

Tres candidatos presidenciales reprocharon a Laura Fernández sus acuerdos de puestos con los pastores evangélicos.

Tres candidatos presidenciales cuestionaron los acuerdos de la candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, con un grupo de pastores evangélicos para que obtuvieran candidaturas a diputado, así como eventuales nombramientos en embajadas, ministerios, la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial.

Fernández negó las acusaciones y las calificó de “mentiras”: “No he intercambiado puestos ni con católicos ni con evangélicos”.

Dobles le respondió diciéndole: “Doña Laura, hay un video en donde una persona enlista la negociación que usted hizo por puestos, mientras usted asiente. Existe un video, por favor, hay que tomárselo con más seriedad”.

Posteriormente, Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), mostró el folleto, distribuido por la organización evangélica Foro Mi País, que pedía a los pastores evangélicos solicitar el voto por la candidata chavista al tiempo que reseñaba los acuerdos sobre puestos.

“No nos hemos imaginado el tema de la mercantilización de la política por parte del partido de gobierno. Aquí está el folleto que repartieron en las iglesias, en ciertas cúpulas evangélicas, ofreciendo embajadas, ministerios y magistraturas”, dijo Hidalgo, mientras Fernández negaba con la cabeza.

Juan Carlos Hidalgo le saca a Laura Fernández el folleto en donde consta la negociación de puestos con pastores evangélicos

Finalmente, el candidato del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, reprochó fuertemente a Fernández: “Dictadura es perseguir medios de comunicación, como ustedes lo han hecho; dictadura es perseguir empresarios que piensan diferente, como ustedes lo han hecho.

“Dictaduras es perseguir iglesias, como ustedes lo han hecho; perseguir agricultores o personas que pensamos diferente, como ustedes lo han hecho; nunca vamos a renunciar a señalárselo”, cuestionó Robles.

Acuerdos entre Fernández y evangélicos

En una actividad realizada el pasado 16 de enero, en el Templo Bíblico, en Tibás, se congregaron el equipo de campaña de la aspirante presidencial chavista y pastores evangélicos. El evento fue organizado por el Foro Mi País, grupo político-religioso de un sector evangélico.

Durante la reunión se dieron directrices para que los pastores acudieran a las iglesias a solicitar a los fieles apoyo electoral para la candidata del oficialismo.

Así instruían a pastores para pedir votos a favor de Laura Fernández

Al lugar llegó Reynaldo Salazar, director de ese foro, y el jefe de la campaña de Fernández y candidato a la primera vicepresidencia, Francisco Gamboa (también, exministro de Chaves).

En la actividad, Salazar entregó un volante a los pastores, titulado “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano?" y donde el grupo se identifica como un “foro cristiano evangélico de asuntos políticos”.

Folleto repartido en la actividad entre la campaña de Fernández y evangélicos. También lo mostro Juan Carlos Hidalgo este martes durante el debate. (JOHN DURAN/John Durán)

Fernández, dice el volante, prometió candidaturas a diputación de personas vinculadas a este sector religioso, así como la posibilidad de que el grupo plantee nombres para eventuales nombramientos en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y representaciones diplomáticas.

En el volante se detallan los acuerdos de Fernández con los evangélicos. (JOHN DURAN/John Durán)

La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del Templo Bíblico, en Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)

En un video publicado por La Nación, se observa como Laura Fernández asiente cuando Salazar dice que el PPSO puso 24 evangélicos como candidatos a diputado, como se lo recordó Dobles durante el debate, cuatro de ellos puestos por el Foro.

Laura Fernández prometió a pastores evangélicos 24 candidaturas a diputado

El director del Foro, Reynaldo Salazar, pidió a los pastores evangélicos solicitar votos para Fernández, pero no “desde el púlpito ni dentro de la congregación literalmente”, para evitar problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El TSE ordenó, el pasado 19 de enero, a Fernández abstenerse de realizar manifestaciones públicas que, directa o implícitamente, llamen a votar con base en razones o símbolos religiosos.