Política

José María Villalta cuestiona a Nogui Acosta; alega que protege a diputados de sanciones, pero avala allanamientos sin orden de un juez

‘Garrote contra el pueblo, guantes de seda con las élites políticas del oficialismo’, escribió Villalta en sus redes sociales en referencia al exministro de Hacienda

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Por Sebastián Sánchez
José María Villalta señala contradicciones de Nogui Acosta.
José María Villalta, del Frente Amplio, señaló contradicciones en las propuestas de Nogui Acosta, de Pueblo Soberano. Ambos serán los jefes de su respectiva bancada en el Congreso, a partir del próximo 1.° de mayo. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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