Política

Asamblea acumula 16 años sin ley para sancionar a diputados por probidad; Nogui Acosta dice que aprobarla ‘no es tan simple’

El futuro jefe de fracción del partido oficialista Pueblo Soberano planteó dudas sobre la definición de probidad para castigar a diputados, pese a que ese principio ya rige para el resto de funcionarios públicos

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
03/10/24 San José, Asamblea Legislativa, Audiencia del ministro de Hacienda Nogui Acosta en la Comisión de Hacendarios para explicar los alcances de VI presupuesto extraordinario. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Nogui Acosta, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), será el jefe de la bancada más grande del Congreso. Sus 31 votos serán determinantes para definir si se aprueba el régimen sancionatorio para diputados. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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