Política

Es una propuesta ‘propia de las dictaduras’: Álvaro Ramírez y Abril Gordienko fustigan idea de Nogui Acosta de allanamientos sin orden judicial

El próximo jefe de fracción del PPSO defendió la idea de allanar sin orden judicial, en caso de que se apruebe la suspensión de garantías y libertades

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Por Sebastián Sánchez
Álvaro Ramírez y Abril Gordienko, futuros diputados, cuestionaron con dureza la propuesta de Nogui Acosta sobre allanamientos sin orden judicial
Álvaro Ramírez y Abril Gordienko, futuros diputados, cuestionaron con dureza la propuesta de Nogui Acosta sobre allanamientos sin orden judicial (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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