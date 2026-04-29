Política

Johana Obando: ‘Un beso no consensuado y tocamientos indeseados de forma continua’ sustentan informe contra Fabricio Alvarado

Legisladora defendió el informe que recomienda sancionar al diputado por presunto abuso sexual

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Por Cristian Mora
En la imagen, la diputada del PLP, Johana Obando
La diputada Johana Obando detalló los elementos del informe que recomienda sancionar a Fabricio Alvarado durante la sesión del Plenario.







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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