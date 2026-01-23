INS rompió relación con empresa vinculada a ‘Zar de los Reaseguros’, luego de reunión con presidenta ejecutiva

William Emilio Fernández, exdirector jurídico y actual director de Reaseguros (derecha), llegó a la comparecencia en el Congreso con su abogado Boris Molina (izquierda). Foto:

El Instituto Nacional de Seguros (INS) rompió su relación comercial con la empresa vinculada al empresario ecuatoriano Diego Sánchez Silva, conocido como el “Zar de los Reaseguros”, luego de que este se reuniera, en enero del 2025, con la presidenta ejecutiva de la institución, Gabriela Chacón; y el otrora gerente general, Luis Fernando Monge.

Él acudió al INS interesado en los reaseguros de las pólizas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Después de esa reunión, Monge alertó a Chacón de que Sánchez estaba implicado en casos de sobornos en Ecuador e incluso, que estaba cooperando, en este momento, con la justicia de Estados Unidos.

Posteriormente, el oficial de cumplimiento del INS, Roy Campos, confirmó los cuestionamientos que arrastraba el ecuatoriano.

A raíz de esos hallazgos, el director de Reaseguros y exdirector jurídico, William Emilio Fernández, decidió romper cualquier relación comercial con la empresa vinculada Sánchez, que dijo no se trataba de una reaseguradora, sino de un bróker, un intermediario. El llegó en nombre de la reaseguradora Global Reinsurance.

Este jueves, ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, Fernández dijo que tomó esa decisión desde el año pasado, incluso antes de asumir la Dirección de Reaseguros en marzo del 2025.

“Tenía negocios con el INS desde el 2019 hasta el 2025, cuando yo me traslado a la Dirección de Reaseguros, el 1.° de marzo del 2025, de previo a asumir función, cuando me enteré del tema, solicité que cortara todo tipo de relaciones con ese bróker de reaseguros. Al día de hoy no tenemos ningún negocio", manifestó Fernández.

El "Zar de los Reasseguros" es un empresario ecuatoriano ligado a una amplia trama de corrupción. (Captura de El Universo/Captura de El Universo)

El pasado 12 de enero, la presidenta del INS, Gabriela Chacón, informó que una semana antes, la Junta Directiva acordó investigar que pasó con esa empresa vinculada a Zar de los Reaseguros.

La intención de la pesquisa es saber cómo siguió siendo proveedor del INS, sin que se hubiesen detectado esos cuestionamientos.

“Ellos llevaban muchos años siendo proveedores del INS, en buena teoría, la debida diligencia se le hace todos los años a todos los proveedores, de manera que si había una inconsistencia no debía de haber estado entre nuestra lista de proveedores”, dijo Chacón.