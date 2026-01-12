Junta Directiva del INS acuerda investigar a empresa vinculada al ‘Zar de los Reaseguros’, tras reunión con presidenta ejecutiva

En enero del 2025, la presidente ejecutiva del INS, Gabriela Chacón; y el otrora gerente general, Luis Fernando Monge, se reunieron con el "Zar de los Reaseguros", Diego Sánchez Silva, una persona implicada en presuntos sobornos en Ecuador.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) acordó abrir una investigación sobre la reaseguradora Global Reinsurance, vinculada al "Zar de los Reaseguros", el ecuatoriano Diego Sánchez Silva, luego de que este se reuniera con la presidenta de la empresa estatal costarricense, Gabriela Chacón; y el exgerente general Luis Fernando Monge.

Sánchez Silva está implicado en presuntos sobornos en Ecuador y, en este momento, está cooperando con la justicia de Estados Unidos. Él acudió al INS interesado en los reaseguros de las pólizas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La presidenta del INS precisó que el acuerdo se tomó la semana pasada y que la pesquisa se le encomendó a la Gerencia General, la cual es liderada por ​José Arévalo.

Tras su comparecencia ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, Gabriela Chacón detalló que la intención es determinar qué pasó luego de que Luis Fernando Monge y el oficial de cumplimiento, Roy Campos, hallaran los cuestionamientos que arrastraba Diego Sánchez Silva.

Argumentó que Global Reinsurance es proveedor del INS desde hace “muchos años” y hasta el día de hoy.

“Ellos llevaban muchos años siendo proveedores del INS, en buena teoría, la debida diligencia se le hace todos los años a todos los proveedores, de manera que si había una inconsistencia no debía de haber estado entre nuestra lista de proveedores”, dijo Chacón.

“Es una revisión del control interno, no sé sabe qué fue lo que pasó. Eso es lo que se está revisando”, añadió.

La jerarca del INS insistió en que, antes de la reunión, consultó a la Dirección de Reaseguros sobre esa empresa y le dijeron que ya tenía clientes en el INS, por lo que ella no sospechó que hubiese algo anómalo.

Sin embargo, dijo no recordar cómo fue que esa reunión se concretó, pero negó que hubiese sido a través del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En ese encuentro, el cual se realizó en enero del 2025, también estuvo presente Hostos Rizik Lugo, funcionario del Gobierno de República Dominicana y exrepresentante de su país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien se presentó como el enlace entre el INS y el “Zar los Reaseguros”.

Hostos, según el testimonio del exgerente Monge, se presentó ese día como el “ intermediario entre Casa Presidencial , el reasegurador y el INS”.

“Este señor básicamente lo que dijo fue: ‘Yo soy quien procuré esta reunión. Conozco a don Rodrigo (Chaves), me he reunido con él. Conozco muy bien a este señor, a don Diego y creo que hay una posibilidad de negocios importantes que se puedan hacer con el INS’”, narró Luis Fernando Monge a La Nación.

Monge había negado que Global Reinsurance fuese proveedor de la aseguradora estatal y había cuestionado que se le recibiera en la Presidencia Ejecutiva, alegando que eso no era normal.

No obstante, Chacón desmintió esa versión, asegurando que sí es proveedor del INS y que es normal que ese tipo de reuniones se pacten.

“Es super normal que la presidenta ejecutiva y el gerente general nos reunamos con corredores de seguros, con reaseguradoras, todos andan buscando siempre que se les dé una oportunidad para explorar nuevos mercados”, expresó la jerarca del INS.