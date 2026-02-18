Política

Inamu defiende su accionar tras revelaciones del caso contra Randall Zúñiga

Un informe del OIJ reveló que la presidenta ejecutiva de esa institución habría intervenido personalmente en relato de denunciantes del director de la Policía Judicial

Por Sebastián Sánchez
Yerlin Zúñiga Inamu
El Inamu defendió las actuaciones de su presidenta, Yerlin Zúñiga, en el caso de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga. (Archivo LN/Captura Youtube Asamblea/La Nación)







Yerlin ZúñigaOIJRandall Zúñiga
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

