Inamu defiende su accionar tras revelaciones del caso contra Randall Zúñiga

El Inamu defendió las actuaciones de su presidenta, Yerlin Zúñiga, en el caso de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) defendió sus actuaciones en casos de violencia contra las mujeres, pocos días después de que trascendiera un informe judicial donde se conoció que la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga, habría intervenido personalmente en las denuncias por presunta violación contra Randall Zúñiga, jerarca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En un comunicado de prensa, divulgado este miércoles, y en el que no viene una sola referencia a las causas contra Zúñiga, el Instituto aseguró que en los medios han circulados informaciones en las que se asocia el accionar de la entidad con formas “poco éticas” de abordar la violencia.

Al respecto, aseguraron que esos señalamientos son “falsos y mal intencionados”.

Según esa institución, estos señalamientos no solo “desvían la atención” de casos mediáticos vinculados con el combate a la violencia a otros escenarios, sino que también es una “manifestación de violencia de parte de los noticieros hacia las mujeres que son víctimas”.

Un informe elaborado por el OIJ, que revisó los teléfonos celulares del director de la Policía Judicial, Randall Zúñiga, y de las mujeres que lo denunciaron por supuestas violaciones, revela que Yerlin Zúñiga, se habría comunicado directamente con las implicadas.

En esas comunicaciones les habría solicitado información sobre las conversaciones que sostuvieron con el jerarca del OIJ, con el objetivo de trabajar en “un documento” a finales del 2025, sin precisar de qué tipo de documento se trataba.

“En el Inamu le creemos a las mujeres, por ello las acompañamos en los procesos de denuncia, no las dejamos solas. El cuestionamiento hoy no debería dirigirse a la institución, sino debería revisarse si los agresores atemorizan a las víctimas o sus familias, impidiendo no solo las denuncias, sino perpetuando relaciones abusivas de poder en un proceso de vulnerabilidad”, dice el comunicado.

Esa institución defendió su actuación y a la vez arremetió contra los medios de comunicación que revelaron las actuaciones de su presidenta ejecutiva. Alegaron que, con las publicaciones, se está “naturalizando la violencia y convirtiendo el suceso en una nota roja”.

“No debemos olvidar que los medios de comunicación deben ser agentes de cambio y transformación cultural, deben impulsar el reconocimiento y respeto por los derechos humanos. La sensatez y fundamentación de las notas periodísticas debería enfocarse en romper patrones violentos y abusivos y no poner en el ojo público a las mujeres que están tratando de salir de relaciones violentas”, finalizó el comunicado.

El director del OIJ fue suspendido de su cargo el 29 de octubre del 2025, luego de que recibió tres denuncias por violación. La suspensión se amplió el 17 de noviembre y se comunicó un nuevo plazo el pasado 9 de febrero del 2026.

La Corte Suprema adoptó la decisión con el propósito de que el Tribunal de la Inspección Judicial, órgano encargado del proceso administrativo disciplinario, continúe la investigación de manera objetiva, independiente e integral.

Críticas al accionar del Inamu

Asociaciones feministas han criticado a la presidenta del Inamu por el interés en el caso del jefe de la Policía Judicial, quien constantemente se ha enfrentó al presidente Rodrigo Chaves.

“Nos parece una barbaridad que la presidenta ejecutiva se preste para tomar partido en un conflicto entre el presidente de la República y el director del OIJ (...) No es a defender a las mujeres, es a defender al presidente de la República”, dijo en octubre pasado, en entrevista con La Nación, Tita Torres, una de las coordinadoras del Equipo Central de Auditoras Sociales.

En ese momento, Torres también cuestionó el aparente “interés selectivo” del Gobierno en este caso, recordando que en el pasado no mostró el mismo compromiso frente a denuncias de abuso sexual que involucran a figuras cercanas al oficialismo: como el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla; el actual ministro de Comunicación, Arnold Zamora (denunciado por otro hombre por supuesta violación); o incluso el propio presidente Rodrigo Chaves, quien fue sancionado por acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial.

Informe judicial

En el informe del OIJ que revisó los teléfonos celulares del director de la Policía Judicial y de las mujeres documentó conversaciones entre algunas de las denunciantes y la jerarca del Inamu.

El 22 de octubre, la jerarca del Inamu contactó por mensaje a una de las víctimas, cuya identidad se reserva. Sobre este intercambio, el informe del OIJ aclara que la presidenta “activó la opción de WhatsApp que elimina los mensajes transcurridos las 24 horas de haberlo enviado, así también, hubo varias llamadas entre ambas”. Por este motivo, no es posible acceder a toda la conversación.

De los textos que se proporcionaron, ambas sostuvieron una conversación telefónica ese 22 de octubre y, dos días más tarde, Zúñiga le solicita a la mujer que le envíe su número de cédula para la denuncia.

Yerlin Zúñiga: "Me pasaría su número de cédula para la denuncia que habías pedido. Para su caso, sería únicamente por la enfermedad de transmisión sexual?"

Mensaje de la presidenta del Inamu, Yerlin Zúñiga, a una de las denunciantes del director del OIJ, Randall Zúñiga. (Informe OIJ/Informe OIJ)

A esta mujer la contactó nuevamente el 27 de octubre para consultarle a qué hora podría llegar a firmar la denuncia. El informe menciona que el 29 de ese mes, la denunciante contacta a la presidenta para comunicarle una serie de inquietudes sobre el documento.

“Me preocupa un poquito”, le dice la mujer. Ella asegura que, una vez que revisó el texto, “este no me gusta”, “me asusta”, “me intimida”.

Ella cuestiona que la denuncia se haya presentado sin los resultados de exámenes médicos que acreditaran un presunto contagio de enfermedades venéreas. Además, señaló inconsistencias en las fechas del encuentro íntimo que sostuvo con el jerarca de la Policía Judicial, a finales de agosto del año pasado y un posible visita al servicio de Emergencias, derivada de ese acercamiento sexual.

Denunciante: “(...) La verdad que sí me preocupa, de verdad que sí me preocuparon, eso tiene que estar bien redactado porque diay aquí la jodida soy yo!”, transcribe el informe del OIJ.

Denunciante: “Cuando pueda lo escuchas”.

Denunciante: “holaaa”.

Denunciante: Yerlinnnn.

Denunciante: Creo que no puedo ir a la Fiscalía.

Denunciante: Aquí está lloviendo demasiado y mientras que llego allá.

Yerlin Zúñiga: Ok. Hagamos una cosa. Pida la cita para el otro día. Y vemos el tema de Emergencias.

Denunciante: Eh Yerlin, viera que si me preocupa lo otro, o sea, eso de la demanda quiero que no sé, que usted me diga si se puede hacer la corrección con la fiscal o qué porque eso sí me preocupa.

Yerlin Zúñiga: “(...) Terminamos de hacer una cosa que urge muchísimo y te llamamos, Claudia, yo, la abogada, para ver cómo resolvemos lo que nos acabas de decir en el audio, el tema de emergencias y la denuncia, un abrazote, perdón”.

Contacto con otra víctima

De acuerdo con el informe que revisa las conversaciones telefónicas, Yerlin Zúñiga habría establecido contacto con otra de las víctimas el 23 de octubre del 2025. Los mensajes sugieren que la presidenta del Inamu sostuvo una llamada con la mujer y, posteriormente, acordaron verse a las 9:30 a. m. en un sitio en la zona sur.

Aunque los mensajes no permiten acreditar una reunión, ese mismo día, Yerlin Zúñiga le solicita a la mujer enviar “las imágenes”. Acto seguido, la denunciante envía una fotografía de un pene con una aparente lesión.

Una vez que recibió la imagen, Zúñiga solicitó a la mujer un pantallazo en el que se viera esa misma foto, pero también el chat que sostuvo con el jerarca del OIJ. La denunciante aseguró no tener esa imagen.

Yerlin Zúñiga - Oka. Voy a adjuntar la foto que me enviaste. En el camino resolvemos.

Denunciante - Yerlin él me tiene que pagar daños y perjuicios también.

Yerlin Zúñiga - Oka. Se lo vamos a incluir.

Yerlin Zúñiga -Acá estamos trabajando en el documento.

Zúñiga procedió a hacer algunas preguntas personales a la denunciante sobre las relaciones íntimas que aparentemente sostuvo con el director de la Policía Judicial.

El 24 de octubre de ese mismo año, la presidenta del Inamu vuelve a escribirle a la mujer para consultarle si la están “tratando bien” y si le están “dando comida”. Según los pantallazos aportados en el informe, una vez que la mujer acudió a la Fiscalía, la jerarca del Instituto siguió de cerca el proceso.

Yerlin Zúñiga: Pregunta nombres y apellidos y páseme información.

Pregunta nombres y apellidos y páseme información. Yerlin Zúñiga: Cómo se llama el fiscal?

Cómo se llama el fiscal? Yerlin Zúñiga: Cómo se llama la médico?

Cómo se llama la médico? Yerlin Zúñiga: Pásame todo. Quiero que estés bien.

La denunciante le aportó los datos y la jerarca continuó asesorando el proceso. Además, aseguró que había mantenido contacto con otras mujeres involucradas en el caso.