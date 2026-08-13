Gobierno asigna embajadas a dos exdiputados y dos exministras

El gobierno escogió a dos exministras y dos exdiputados para cuatro embajadas; Cancillería también anunció nombramientos de diplomáticos de carrera. En la foto de izquierda a derecha Cindy Quesada, Jorge Rojas, Mary Munive y Horacio Alvarado.

El Consejo de Gobierno ratificó este miércoles 12 de agosto los nombramientos de dos exdiputados y dos exministras como embajadores por designación política.

Se trata de:

Horacio Alvarado Bogantes , exdiputado del PUSC que votó en contra de levantar la inmunidad al expresidente Rodrigo Chaves . A él le asignaron la Embajada en Guatemala.

, exdiputado del PUSC que . A él le asignaron la Embajada en Jorge Rojas López , exdiputado oficialista , ejercerá el cargo de embajador en Honduras.

, , ejercerá el cargo de embajador en Cindy Quesada Hernández , exministra de la Condición de la Mujer durante el gobierno de Chaves, será embajadora en Perú.

durante el gobierno de Chaves, será embajadora en Mary Denisse Munive Angermüller, exministra de Salud y exvicepresidenta, será embajadora en Italia.

La Cancillería indicó que los cuatro nombramientos políticos tienen fecha de vigencia hasta el cierre de la administración Fernández Delgado.

En abril, el Tribunal de Ética del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) resolvió expulsar a Horacio Alvarado por impedir, durante el año anterior, el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Rodrigo Chaves para enfrentar dos procedimientos, uno judicial y otro administrativo.

No obstante, el exlegislador ya había renunciado a la Unidad en marzo.

También nombraron diplomáticos de carrera

Los movimientos anunciados este miércoles incluyen además a tres embajadores de carrera.

Carlos Manuel Lizano Arce, embajador en Alemania

Istvan Ulises Alfaro Solano, embajador en Argentina

Charles Salvador Hernández Viale, embajador en Brasil

A su vez, Eugenia Gutiérrez, Andrea Arroyo y Ana Lorena Villalobos asumirán como representantes permanentes alternas ante organismos internacionales. Sus destinos serán la sede de Naciones Unidas en Ginebra, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU en Nueva York, respectivamente.

El Ejecutivo también designó a Alexander Peñaranda y Adriana Bolaños como vicecancilleres. Peñaranda estará al frente del Viceministerio de Asuntos Bilaterales y Cooperación. Bolaños ocupará el viceministerio de Asuntos Multilaterales.

La institución informó además que mantiene en trámite 10 solicitudes de beneplácito para diplomáticos de carrera. Esto significa que la lista de nuevos embajadores crecerá una vez que avancen esos procesos.