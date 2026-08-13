Política

Gobierno asigna embajadas a dos exdiputados y dos exministras

Uno de los embajadores designados es un exdiputado del PUSC que votó en contra de levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves

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Por Silvia Ureña Corrales
El gobierno escogió a dos exministras y dos exdiputados para cuatro embajadas; Cancillería también anunció nombramientos de diplomáticos de carrera.
El gobierno escogió a dos exministras y dos exdiputados para cuatro embajadas; Cancillería también anunció nombramientos de diplomáticos de carrera. En la foto de izquierda a derecha Cindy Quesada, Jorge Rojas, Mary Munive y Horacio Alvarado. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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