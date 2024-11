Entidad encargada de áreas protegidas sufre fuerte recorte presupuestario

El presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) bajó 37% en apenas cinco años. Pasó de ¢44.000 millones en el 2020 a ¢28.000 millones en el 2025. Esta dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) es la encargada de administrar las áreas protegidas en todo el país.

La información consta en el Informe anual de Estadísticas SEMEC, realizado por la institución en el 2023.

El exministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez Espeleta (2014 al 2018), consideró que es un error recortar los fondos al Sistema de Áreas de Conservación.

“Lamentablemente, la crisis fiscal hizo que los gobiernos recortaran presupuestos institucionales; sin embargo, en mis cuatro años como ministro, yo fui a negociar personalmente con diputados para que el presupuesto del Minae no se recortara. Había que hacer una tarea de convencimiento de que el Minae y el Sinac tienen en sus manos el cuido y la protección de la gallina de los huevos de oro de Costa Rica, que es el turismo”, explicó el exministro.

Un cambio realizado por la ley 9524 provocó que, desde el 2021, el Sinac ya no puede utilizar directamente los recursos financieros que recauda mediante las visitas de turistas a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Ahora, estos ingresos van directamente a la caja única del Estado, y el Sinac solo tiene disponibles los recursos que el Ministerio de Hacienda le asigne mediante el Minae.

Sinac es la entidad encargada de administrar las áreas protegidas de Costa Rica, entre ellas el Parque Nacional Manuel Antonio, el más visitado del país. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La ley 9524, promulgada en el 2018, determinó que los presupuestos de los órganos desconcentrados (como lo es Sinac) debían ser incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Por ese motivo, ahora la totalidad de los gastos del Sinac pasan por la autorización de Hacienda y Minae.

Hacienda mantiene el presupuesto de Sinac en el rango más bajo de la década, pese a que, del 2022 al 2023, pasó de generar ¢14,6 mil millones a ¢18,1 mil millones por venta de servicios y concesiones.

El Ministerio de Hacienda también disminuyó los recursos del Ministerio de Ambiente y Energía para el 2025. Según el presupuesto planteado por el gobierno, los fondos asignados al Minae pasarán de ¢60.064 millones, en el 2024, a ¢59.092 millones, en el 2025, lo que implica una disminución de 1,6%.

Exministro: Ministros deben hacer un mayor esfuerzo

El exministro Gutiérrez consideró que la persona titular del Ministerio de Ambiente, en la actualidad el ministro Franz Tattenbach, debe hacer un mayor esfuerzo por ir a la Asamblea Legislativa y defender los fondos de la institución.

“Me da la impresión de que los ministros no van a la Asamblea Legislativa a negociar los presupuestos, entonces, si no hay una labor de convencimiento, los diputados llegan y pasan tijera. Se están financiando salarios de guardaparques con plata de la Fundación de Parques Nacionales, que debería ser destinada al mantenimiento de los parques, no a financiar salarios. Eso socava la capacidad que puede tener Sinac de darle protección a todos estos parques”, alertó el exjerarca.

El miércoles 30 de octubre La Nación envió una consulta al Minae para conocer el criterio del ministro Franz Tattenbach sobre la disminución del presupuesto del Sinac, y qué tipo de afectación podría generar esto para la continuidad de los servicios de la institución. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.