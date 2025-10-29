Frente Amplio y diputada del PUSC exigen a Randall Zúñiga separarse del OIJ por denuncias de presuntas violaciones

La jefa del FA, Rocío Alfaro, enfatizó que Randall Zúñiga ocupa, como director del OIJ, una posición de privilegio y por eso debe apartarse para que se investiguen las denuncias en su contra.

La fracción política del Frente Amplio (FA) y la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hicieron un llamado este miércoles para que Randall Zúñiga se separe de la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mientras se investigan tres denuncias en su contra por supuesta violación.

En el caso de los frenteamplistas, se trata de una posición unánime de la bancada parlamentaria, mientras que la posición de Daniela Rojas es propia y no de su fracción, que no se ha pronunciado al respecto.

La jefa del FA, Rocío Alfaro, señaló que en este tipo de casos, debe priorizarse la protección a las personas denunciantes y que avance sin demora la investigación judicial.

Alfaro añadió que, por su cargo y la gravedad de las denuncias, es necesario que Zúñiga se haga a un lado, máxime que él ocupa, como jefe de la policía judicial, una posición privilegiada y esto podría pesar en la investigación sobre sus presuntas actuaciones.

La socialcristiana Daniela Rojas declaró que, si bien se debe preservar el principio de inocencia de la persona denunciada y cuidarse el debido proceso, sí es necesario que Randall Zúñiga se separe temporalmente de la Dirección del OIJ, mientras se desarrollan las investigaciones.

“Por la imparcialidad, transparencia y confianza que tenemos en esta institución, lo más prudente es que se haga a un lado hasta que se esclarezcan los hechos”, comentó.

El candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, aseguró que el director de la policía judicial debe someterse a la rendición de cuentas y a los procesos disciplinarios, aunque no hizo la petición expresa de que se separe del cargo mientras avanzan las investigaciones.

En el caso de las demás fracciones legislativas, no han emitido criterios al respecto.

La Fiscalía Adjunta de Género tiene en trámite tres causas penales contra Zúñiga y, desde el viernes, ordenó el secuestro del teléfono celular del director policial.

Además, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal de la Inspección Judicial la apertura de un proceso administrativo contra Randall Zúñiga, para valorar eventuales responsabilidades disciplinarias contra el funcionario.

La primera denuncia fue presentada el viernes 24 de octubre, ante la Unidad de Género de Corredores, por presunta violación y contagio de enfermedad de transmisión sexual (ETS).

La segunda entró el lunes a la Oficina de Recepción de Documentos de Cartago y se trasladó a la Unidad de Género de esa sede, y fue por los mismos hechos.

En el caso de la tercera denuncia, entró el martes por la tarde, en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, por presunto contagio de ETS, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.