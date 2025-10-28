Presidente de la Corte pide investigación administrativa contra Randall Zúñiga por denuncia de presunta violación

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, ordenó la apertura de un proceso administrativo contra el director del OIJ, Randall Zúñiga.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación administrativa contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, luego de conocerse la existencia de una denuncia en su contra por el presunto delito de violación.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Poder Judicial, donde se enfatizó que, por existir una causa judicial abierta contra el jefe policial, no es posible que la Corte Suprema se refiera al tema, conforme lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

La causa penal se tramita bajo el expediente 25-000359-1883-PE.

La investigación administrativa estará a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial, tal como lo informó la Presidencia de la Corte.

El objetivo de ese expediente administrativo es evaluar eventuales responsabilidades de carácter disciplinario, conforme el marco normativo aplicable.

“El Poder Judicial reafirma su compromiso con el debido proceso, la independencia judicial y el respeto a todas las partes involucradas, principios esenciales que garantizan que el desarrollo del proceso se lleve a cabo dentro del marco de la legalidad y con estricto apego a las normas que rigen la administración de justicia”, manifestó esa oficina.

El propio Zúñiga confirmó la existencia de una denuncia penal en su contra, este lunes poco antes de las 7 p. m.

En un video difundido directamente por él, el jefe policial rechazó los cargos en su contra y se puso a las órdenes de la administración de justicia.

“Me separo de participar en cualquier actividad de investigación sobre este caso y es la Fiscalía la que toma las riendas de la misma. Agradezco a mi familia por el apoyo brindado. Como esta denuncia apenas está iniciando la investigación por parte de la Fiscalía, no podré dar más comentarios al respecto”, dijo Zúñiga.

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género confirmó que la denuncia contra Zúñiga ingresó el viernes 24 de octubre y tiene relación con hechos ocurridos, en apariencia, en Corredores, en enero de este año, en perjuicio de una mujer adulta.

Zúñiga no tiene ningún fuero de protección especial, en razón del cargo que desempeña en el Poder Judicial, por lo que la investigación se lleva a cabo bajo el trámite ordinario por personal fiscal especializado.