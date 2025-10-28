Política

Presidente de la Corte pide investigación administrativa contra Randall Zúñiga por denuncia de presunta violación

La Corte Suprema de Justicia pidió al Tribunal de la Inspección Judicial valorar eventuales responsabilidades disciplinarias contra el director del OIJ

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Orlando Aguirre y Randall Zúñiga
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, ordenó la apertura de un proceso administrativo contra el director del OIJ, Randall Zúñiga. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Randall ZúñigaDirector del OIJDenuncia por violaciónPresunta violación
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.